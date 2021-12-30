



Оператор сотовой связи Tele2 планирует снизить цены на некоторых тарифах. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС).



ФАС пишет, что Tele2 исполнит предписание ведомства и с 11 января 2022 года снизит все необоснованно повышенные тарифы. Абоненты начнут получать оповещения об изменениях расценок уже с 1 января.



ФАС добивалась от Tele2 снижения цен чуть меньше года. Жалобы от абонентов этого оператора поступили в ФАС в начале 2021 года. Ведомство подсчитало, что цены увеличились для 12 миллионов человек в среднем на 13%, и запросило у Tele2 экономическое обоснование изменений расценок. В феврале было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Оператор попробовал оспорить предписание в суде, но потерпел неудачу. Как объясняли в Tele2, повышение цен затронуло только архивные тарифы, которые до этого никогда не менялись. 13 сентября вынесено решение по делу о штрафе, а 22 ноября ФАС оштрафовала Tele2 на 825,5 тысяч рублей.







