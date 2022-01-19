WhatsApp начал внедрение онлайн-чата поддержки для пользователей. Об этом сообщает зарубежный ресурс iMore со ссылкой на профильный сайт WABetaInfo.
Ранее эту функцию уже находили в одной из бета-версий WhatsApp для iOS — сотрудники WABetaInfo как раз и занимаются поиском нововведений в мессенджере и обнаружили чат поддержки какое-то время назад. Однако позже она была удалена из WhatsApp по неизвестным причинам. Теперь же фишка вернулась и стала доступна не только бета-тестерам, но и обычным пользователям релизных версий мессенджера.
Речь идет о возможности быстро связаться со службой поддержки WhatsApp, если что-то пошло не так или что-то не работает. Раньше в поддержку приходилось писать посредством электронной почты, что было весьма нелогично — гораздо проще связаться с поддержкой мессенджера прямо в самом мессенджере. Теперь это возможно: сотрудник iMore обнаружил онлайн-чат в разделе поддержки WhatsApp для iOS.
Чтобы связаться со службой поддержки WhatsApp, откройте мессенджер, пройдите в «Настройки», найдите раздел «Помощь» и выберите «Написать нам». После этого должен открыться чат с поддержкой, и спустя небольшое время вам ответит оператор. Если у вас этого не происходит, попробуйте обновить приложение или же просто какое-то время подождать. В любом случае кнопка связи посредством email всё еще на месте и останется альтернативным способом получения поддержки.
Главный конкурент WhatsApp — мессенджер Павла Дурова Telegram — пока серьезно «хромает» в плане поддержки пользователей. Теоретически у Telegram есть чат со службой поддержки, но на практике вам там, скорее всего, никто не ответит. Впрочем, Telegram честно предупреждает об этом перед началом разговора.
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Где в зеленом такие функции, как:
- редактирование отправленных сообщений независимо от срока?
- удаление сообщений с любым сроком
- удаление сообщений-чатов у себя и у собеседника?
- работа этого недоразумения на маке без подключенного рядом телефоне? всё еще в бета-режиме до сих пор?
- беспроблемный перенос чатов между платформами?
Вашему вотцапу до телеги еще гнаться и гнаться. Он отстал во всем на десяток лет))) Чат они добавили... Достижение!
Ох, Олег. Вы на уровне своих коллег новости обзываете, дружите с Кузнецовым и Денисом?
Вы пишете: "Не вижу ни единой проблемы в текущем заголовке. Он на 100% соответствует тексту."
Отвечаю, что он не соответствует тексту, а является лично вашей глупостью.
Я в свое время читал новости на Appleinsider, потом они скатились по качеству контента, теперь там пишут новости глупые школьники.
Вы также уже пробиваете дно, но начали с заголовков и просто подбора материала..
Удачи вам тут. Пора взрослеть и набирать вменяемых копирайтеров, существующие явно далеки от мира IT, как минимум. Они не понимают, о чем пишут, не знают истории, не имеют опыта соответствующего.
Ещё раз, удачи.