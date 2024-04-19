Tesla отзывает все проданные Cybertruck. В них вместо смазки залили мыло

Олег

Tesla


Компания Tesla открыла отзывную кампанию для всех автомобилей Cybertruck, которые были проданы до сих пор. Исключений нет, и отзыв касается каждого владельца пикапа.

Согласно Popsci, проблема крайне опасна и заключается в «залипании» педали газа в нажатом состоянии. Накладка на педали может сместиться при достаточно сильном нажатии, из-за чего та застревает во внутреннем ободе. Машина начинает набирать скорость и не помогают даже тормоза. Ранее в соцсетях уже всплыл случай «залипания» педали, из-за которой водитель влетел в фонарный столб на «кибертраке» и чудом не пострадал сам.

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Илон Маск однако же утверждает, что никаких травм и несчастных случаев пока не было, и Tesla отзывает Cybertruck на доработку, руководствуясь излишней осторожностью. В качестве причины для отзывной кампании указано несанкционированное введение смазки в колодку во время производственного процесса. Этой смазкой якобы оказалось мыло.  

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Источник:
Popsci
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Комментарии

GSmirnov
+622
GSmirnov
"несанкционированное введение смазки в виде мыла в колодку во время производственного процесса. Этой смазкой якобы оказалось мыло." — точно мыло, а то с первого раза я не очень понял что это мыло.
час назад в 23:32
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