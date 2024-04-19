Tesla отзывает все проданные Cybertruck. В них вместо смазки залили мыло



Компания Tesla открыла отзывную кампанию для всех автомобилей Cybertruck, которые были проданы до сих пор. Исключений нет, и отзыв касается каждого владельца пикапа.



Согласно Popsci, проблема крайне опасна и заключается в «залипании» педали газа в нажатом состоянии. Накладка на педали может сместиться при достаточно сильном нажатии, из-за чего та застревает во внутреннем ободе. Машина начинает набирать скорость и не помогают даже тормоза. Ранее в соцсетях уже всплыл случай «залипания» педали, из-за которой водитель влетел в фонарный столб на «кибертраке» и чудом не пострадал сам.







Илон Маск однако же утверждает, что никаких травм и несчастных случаев пока не было, и Tesla отзывает Cybertruck на доработку, руководствуясь излишней осторожностью. В качестве причины для отзывной кампании указано несанкционированное введение смазки в колодку во время производственного процесса. Этой смазкой якобы оказалось мыло.