Российский онлайн-банк Тинькофф внес изменения в условия тарифов обслуживания своих дебетовых карт. Об этом стало известно от самого банка.
Ранее на самых популярных картах банка Tinkoff Black по условиям тарифов был зафиксирован кэшбэк с любых покупок в размере 1%. Помимо этого, банк каждый месяц предлагал выбрать три категории с повышенным кэшбэком: туда нередко попадали покупки с кодом «Топливо», «Автоуслуги», «Аптеки», «Пятерочка» и другие популярные в быту категории. Теперь же система начисления изменилась.
Начиная с февраля 2022 года Тинькофф убрал фиксированный кэшбэк 1% на все покупки из тарифных планов. Теперь он попал в раздел категорий, а выбрать теперь можно четыре категории вместо трех. Банк заверяет, что строка с 1% кэшбэка на всё будет присутствовать среди вариантов всегда, и это дает пользователю больше свободы. С другой стороны, теперь вы не получите кэшбэк вовсе, если забудете вовремя выбрать категории — ранее 1% начислялся при любых условиях. Некоторые считают, что текущие изменения в тарифах являются первым шагом к отказу от фиксированного кэшбэка в будущем и переходу на выплату бонусов только в отдельных категориях покупок.
Ранее мы рассказали, что российские власти хотят обязать банки возвращать пользователям денежные средства, которые у них «выманили» мошенники. Но есть несколько условий.
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