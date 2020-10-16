Сделка по покупке «Яндексом» банка «Тинькофф» за 5,5 миллиарда долларов отменяется. После сообщения об этом акции компаний отреагировали падением.
«После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером "Тинькоффа", стороны договорились не продолжать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены», — «Тинькофф».
«К сожалению, "Яндексу" не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами "Тинькофф", в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры. Мы благодарим команду "Тинькофф" за продуктивную совместную работу в процессе переговоров», — «Яндекс».
Ранее появилась информация, что Олег Тиньков также рассматривает и другие предложения, в том числе от «МТС-банка». Сегодня в TCS Group («Тинькофф») сообщили, что не ведут с кем-либо переговоров и будут развиваться дальше самостоятельно. После этих новостей акции «Яндекса» на Московской бирже упали на 4,1% к уровню закрытия предыдущей сессии, а TCS Group — на 7,1%.
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