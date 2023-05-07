Точный макет iPhone 15 Ultra попал на видео. Он отличается от iPhone 14 Pro Max!

Олег

iPhone 15 Ultra


В сети появился видеоролик, демонстрирующий макет будущего флагмана от Apple. Его опубликовали на YouTube.

Автор англоязычного YouTube-канала Unbox Therapy раздобыл точный макет будущего iPhone 15 Ultra (не уточнив, где именно он его взял), созданный на основе утечек. Макет выглядит в точности как настоящий смартфон, и блогер сравнил его с актуальным флагманом iPhone 14 Pro Max. 

iPhone 15 Ultra

В ролике можно увидеть, что в целом оба айфона очень похожи внешне. Между ними есть (точнее, возможно будет) лишь несколько различий. Во-первых, кнопки громкости на макете спарены и выглядят как одна длинная кнопка. Во-вторых, рамки дисплея на iPhone 14 Pro Max немного толще, чем на «болванке» iPhone 15 Ultra. В-третьих, фирменный узнаваемый переключатель-«флажок» заменен на кнопку аналогичного размера. И, наконец, на нижней грани макета можно заметить порт USB-С на месте Lightning у iPhone 14 Pro Max. 

iPhone 15 Ultra

iPhone 15 Ultra

iPhone 15 Ultra

Предположительно, «болванка» получена от производителей аксессуаров для iPhone — общеизвестно, что они получают информацию о будущих продуктах Apple заранее, чтобы успеть изготовить чехлы к релизу новинок. 

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Источник:
Unbox Therapy
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