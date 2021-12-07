Периодически делюсь своими фотографиями на камеру айфона. С 12-го перешел на 13 Pro и сделал небольшую серию фотографий дождливого осеннего Питера с солнечными проблесками незадолго до обильного снегопада.
Утренний Питер прекрасен, пока жители не проснулись и не успели наводнить улицы. Если гулять по центру города, то только в такое время.
Я какое-то время активно использовал iPhone 12 Pro Max и по сравнению с ним 13 Pro снимает на порядок выше. Во-первых, отмечу проработанную детализацию. Уровень резкости теперь мне нравится больше.
Отражения — одна из моих любимых сцен, передающая спокойствие и умиротворения. При желании её можно использовать и для динамики.
Во-вторых, хорошо заметно увеличение размера пикселя и показателя светосилы. Это видно на результатах съемки в условиях хорошего и недостаточного освещения, поскольку теперь больше деталей в светлых и темных областях.
Небольшой эксперимент с макро. Чтобы не гадать — в кадре стальная перила с подсветкой под дождем.
Некоторые обозреватели сошлись во мнении, что им показалось ухудшение качества фотосъемки на камеру iPhone 13 Pro в сравнении со смартфонами предыдущего поколения. На этот счет у меня есть своя собственная гипотеза. Как мне кажется, всё дело в том, что за обработку фотографий отвечают алгоритмы машинного обучения, которые совершенствуются в процессе. Это происходит непосредственно на самом устройстве.
Таким образом при переходе с одной модели на другую эти «знания» не переносятся. Поэтому, поначалу появляется ощущение, что новый айфон снимает чуть хуже. Мне на протяжении нескольких переходов тоже так казалось. Впоследствии я замечал, что чем больше я снимаю, тем сильнее мне нравится результат. Айфон буквально адаптируется к моим сценариям и выдает нужную мне картинку. Сразу отмечу, это мои субъективные наблюдения, которые не подкреплены какой-либо научной базой.
Небольшой эксперимент с цветом и атмосферой. На мой взгляд, получилось интересно и по своему кинематографично.
Снимая на iPhone 12 в качестве эксперимента я использовал для 90% материалов только возможности редактирования в приложении «Фото». Иногда накидывал на снимки пресеты из VSCO. Перейдя на iPhone 13 Pro я решил изменить свой подход, и на ближайший год до выхода следующей модели использовать мобильный Lightroom.
Гуляя по городу, обращайте внимание под ноги — возможно, там может быть интересный кадр.
Проведя чуть более месяца с Adobe Lighroom на iOS могу сказать, что на 99 процентов закрывает все основные потребности в аналогичных приложениях. Это настоящий комбайн, который почти не уступает своей десктопной версии.
Не гулял по дворам-колодцам — считай не был в Питере. В таких сценах выручает сверхширокоугольный объектив.
Вот основные инструменты, которые я использую для редактирования в Lightroom на iOS:
- Восстановление — удаление дефектов кожи и ненужных объектов из кадра
- Обрезка — мощный инструмент для кадрирования
- Геометрия — набор функций для коррекции перспективы, незаменимая штука для тех, кто много снимает архитектуры
Помимо этого, Lightroom позволяет полноценно работать с освещением, цветом и эффектами. Есть две интересные фишки для ленивых:
- Авто — Lightroom с помощью нейросетей анализирует изображение и выставляет подходящие параметры, в большинстве случаев получается хорошо. Таким образом можно экономить время на ручной коррекции освещения, когда не охота слишком заморачиваться.
- Рекомендуемые стили — еще одна функция, которая с помощью нейросетей изучает фотографию и подбирает для нее наиболее подходящие стили.
Ну и конечно же одна из визитных карточек — пять углов.
Для меня iPhone 13 Pro уже успел стать любимой камерой. С его помощью получаются достойные результаты в жанре «стрит», да и в целом городской среды. Айфон всегда под рукой, поэтому с ним я готов поймать интересную сцену или объект. Тут важно понимать, что в съемке я любитель, мне нравится делать фотографии, которыми я потом делюсь в своей инсте, как в публичном альбоме.
Тем не менее некоторые фотографии в качестве эксперимента я продаю стокам через приложение EyeEm. В 2021-м году для меня стало открытием, что 99% всех проданных снимков были сделаны на iPhone. Выводы делайте сами, а я, пожалуй, продолжу экспериментировать и делиться своими наблюдениями.
Еще больше фотографий из этой серии можно найти в инсте.
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