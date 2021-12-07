iPhone 13 Pro

Периодически делюсь своими фотографиями на камеру айфона. С 12-го перешел на 13 Pro и сделал небольшую серию фотографий дождливого осеннего Питера с солнечными проблесками незадолго до обильного снегопада.

Снято на iPhone
Утренний Питер прекрасен, пока жители не проснулись и не успели наводнить улицы. Если гулять по центру города, то только в такое время.

Я какое-то время активно использовал iPhone 12 Pro Max и по сравнению с ним 13 Pro снимает на порядок выше. Во-первых, отмечу проработанную детализацию. Уровень резкости теперь мне нравится больше.

Снято на iPhone
Отражения — одна из моих любимых сцен, передающая спокойствие и умиротворения. При желании её можно использовать и для динамики.

Во-вторых, хорошо заметно увеличение размера пикселя и показателя светосилы. Это видно на результатах съемки в условиях хорошего и недостаточного освещения, поскольку теперь больше деталей в светлых и темных областях.

Снято на iPhone
Небольшой эксперимент с макро. Чтобы не гадать — в кадре стальная перила с подсветкой под дождем.

Некоторые обозреватели сошлись во мнении, что им показалось ухудшение качества фотосъемки на камеру iPhone 13 Pro в сравнении со смартфонами предыдущего поколения. На этот счет у меня есть своя собственная гипотеза. Как мне кажется, всё дело в том, что за обработку фотографий отвечают алгоритмы машинного обучения, которые совершенствуются в процессе. Это происходит непосредственно на самом устройстве.

Снято на iPhone

Таким образом при переходе с одной модели на другую эти «знания» не переносятся. Поэтому, поначалу появляется ощущение, что новый айфон снимает чуть хуже. Мне на протяжении нескольких переходов тоже так казалось. Впоследствии я замечал, что чем больше я снимаю, тем сильнее мне нравится результат. Айфон буквально адаптируется к моим сценариям и выдает нужную мне картинку. Сразу отмечу, это мои субъективные наблюдения, которые не подкреплены какой-либо научной базой.

Снято на iPhone
Небольшой эксперимент с цветом и атмосферой. На мой взгляд, получилось интересно и по своему кинематографично.

Снимая на iPhone 12 в качестве эксперимента я использовал для 90% материалов только возможности редактирования в приложении «Фото». Иногда накидывал на снимки пресеты из VSCO. Перейдя на iPhone 13 Pro я решил изменить свой подход, и на ближайший год до выхода следующей модели использовать мобильный Lightroom.
Гуляя по городу, обращайте внимание под ноги — возможно, там может быть интересный кадр.

Проведя чуть более месяца с Adobe Lighroom на iOS могу сказать, что на 99 процентов закрывает все основные потребности в аналогичных приложениях. Это настоящий комбайн, который почти не уступает своей десктопной версии.
Не гулял по дворам-колодцам — считай не был в Питере. В таких сценах выручает сверхширокоугольный объектив.

Вот основные инструменты, которые я использую для редактирования в Lightroom на iOS:
  • Восстановление — удаление дефектов кожи и ненужных объектов из кадра
  • Обрезка — мощный инструмент для кадрирования
  • Геометрия — набор функций для коррекции перспективы, незаменимая штука для тех, кто много снимает архитектуры
Lightroom

Помимо этого, Lightroom позволяет полноценно работать с освещением, цветом и эффектами. Есть две интересные фишки для ленивых:
  • Авто — Lightroom с помощью нейросетей анализирует изображение и выставляет подходящие параметры, в большинстве случаев получается хорошо. Таким образом можно экономить время на ручной коррекции освещения, когда не охота слишком заморачиваться.
  • Рекомендуемые стили — еще одна функция, которая с помощью нейросетей изучает фотографию и подбирает для нее наиболее подходящие стили.
Говоря о мобильном Lightroom, есть еще одно интересное преимущество. Пользователи подписки Adobe СС могут синхронизировать набор своих стилей с десктопной версией. Это очень удобно, поскольку получается, что всегда под рукой твоя библиотека пресетов.

Снято на iPhone
Ну и конечно же одна из визитных карточек — пять углов.

Для меня iPhone 13 Pro уже успел стать любимой камерой. С его помощью получаются достойные результаты в жанре «стрит», да и в целом городской среды. Айфон всегда под рукой, поэтому с ним я готов поймать интересную сцену или объект. Тут важно понимать, что в съемке я любитель, мне нравится делать фотографии, которыми я потом делюсь в своей инсте, как в публичном альбоме.

Тем не менее некоторые фотографии в качестве эксперимента я продаю стокам через приложение EyeEm. В 2021-м году для меня стало открытием, что 99% всех проданных снимков были сделаны на iPhone. Выводы делайте сами, а я, пожалуй, продолжу экспериментировать и делиться своими наблюдениями.

Еще больше фотографий из этой серии можно найти в инсте.


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