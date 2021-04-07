



Сервис видеотрансляций Twitch обновил требования к поведению и внешнему виду стримеров. Появился запрет на материалы непристойного характера — стримерам было запрещено показывать гениталии и носить прозрачную одежду, а теперь им нельзя полностью или частично обнажаться.





Исключение сделано только для стримов, которые ведутся с пляжей или бассейнов, а поскольку это затратно, блогерши стали закупать надувные бассейны или переносные ванны с гидромассажем, ставить их в комнатах и вести трансляции в полураздетом виде. Правила платформы составлены так, что такие стримы не попадают под запрет.



Стримы с полуобнажёнкой в надувном бассейне получили название Hot Tub. Девушки выполняют за донаты определённые задания — например, могут танцевать, призывно двигаться, обливаться водой, обтираться гелем для душа, использовать игрушки, менять купальники на ещё более откровенные и так далее. Бывают и групповые стримы — когда в одном бассейне собираются несколько полуголых блогерш.







Стримы в стиле Hot Tub набирают популярность, из-за чего на Twitch становится всё больше блогерш в надувных бассейнах и ваннах, а предлагаемые ими за донаты услуги всё более и более разнообразны. Полностью они не обнажаются — за это можно получить временную или постоянную блокировку. Один из каналов, например, был забанен на 23 часа из-за того, что у девушки из бикини на секунду показался сосок оной из грудей.





Twitch не запрещает стримы в стиле Hot Tub, не блокирует их, более того — они даже появляются в качестве рекомендаций на главной странице. Это странно, ведь фактически стримерши абьюзят правила Twitch, то есть используют лазейку, которая позволяет им производить контент, обычно попадающий под запрет на этой площадке.



Популярность стримов Hot Tub на Twitch настолько высока, что стали появляться пародии на оригинальную задумку. И надувных бассейнов теперь стримят мужчины и виртуальные персонажи.







