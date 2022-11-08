Samsung Watch

Тысячи смарт-часов Galaxy Watch по всему миру выключились и больше не включились

Олег

Watch4



Компания Samsung выпустила обновление ПО для Galaxy Watch, которое убило множество часов. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, Samsung выпустила очередное обновление прошивки под номером VI3 для своих Galaxy Watch. Спустя некоторое время после релиза на компанию посыпались жалобы от владельцев Galaxy Watch4 и Watch4 Classic — их часы выключились и больше не включились.

Проблема проявляется не сразу после обновления: сначала часы исправно работают, но как только пользователь зачем-то их выключит вручную, то включить обратно уже не может. Это касается лишь четвертой модели Galaxy Watch.

Samsung уже признала наличие проблемы и отозвала обновление VI3. В Южной Корее компания пообещала бесплатно устранить неисправность всем пострадавшим, но для других регионов такого предложения пока не поступало.

Тем, кто уже установил последний апдейт на свои Galaxy Watch4, рекомендуется всеми средствами не позволять часам выключаться, пока не выйдет исправление этой проблемы. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
На российском сайте Samsung появились Galaxy Z Fold 4 и Z Flip. Такого не было с марта
В каких iPhone и Android-смартфонах есть eSIM? Полный список моделей
Четыре лучшие модели смарт-часов в 2021 году

Рекомендации

Рекомендации

«Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость
Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений
Стоит ли россиянам брать MacBook за границей в 2022 году? Есть несколько серьезных проблем
«Сбербанк» рассказал, как платить айфоном в России без Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии