Тысячи смарт-часов Galaxy Watch по всему миру выключились и больше не включились





Компания Samsung выпустила обновление ПО для Galaxy Watch, которое убило множество часов. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, Samsung выпустила очередное обновление прошивки под номером VI3 для своих Galaxy Watch. Спустя некоторое время после релиза на компанию посыпались жалобы от владельцев Galaxy Watch4 и Watch4 Classic — их часы выключились и больше не включились.



Проблема проявляется не сразу после обновления: сначала часы исправно работают, но как только пользователь зачем-то их выключит вручную, то включить обратно уже не может. Это касается лишь четвертой модели Galaxy Watch.



Samsung уже признала наличие проблемы и отозвала обновление VI3. В Южной Корее компания пообещала бесплатно устранить неисправность всем пострадавшим, но для других регионов такого предложения пока не поступало.



Тем, кто уже установил последний апдейт на свои Galaxy Watch4, рекомендуется всеми средствами не позволять часам выключаться, пока не выйдет исправление этой проблемы.