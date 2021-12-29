Министерство цифрового развития РФ собирается отнять у российских банков архив с биометрическими данными граждан. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление председателя одного из комитетов Госдумы.
На данный момент свои биометрические данные россияне могут предоставить одним способом — лично прийти в отделение банка, который поддерживает такую возможность. Кроме того, ранее озвучивалась инициатива создания специального приложения для сбора биометрии. В случае личного визита архив биометрических данных остается в банке, которых их собрал.
Александр Хинштейн, председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, говорит, что в 2022 году российские банки лишатся привилегии по сбору и хранению биометрических данных россиян. Через какое-то время Минцифры выпустит мобильное приложение, котором позволит гражданам сдавать свои биометрические данные самостоятельно без личных визитов в какие-либо учреждения или ведомства. Из приложения архив будет выгружаться прямо в Единую Биометрическую Систему, которая была создана в 2018 году, а в 2022 получит статус государственной информационной системы. Чтобы обеспечить все эти пертурбации, соответствующий законопроект будет разработан до осени 2022 года.
Что касается тех биометрических данных, которые банки уже собрали (и соберут до выхода нового закона) у себя в базе — их нужно будет выгрузить в ЕБС без права на копирование. То есть, банку запретят оставить себе копию данных, он должен будет отправить весь свой собранный архив в государственную базу.
Хинштейн раскрыл еще некоторые дополнительные детали работы системы ЕБС в 2022 году. Например, он анонсировал так называемый «доступ к легкой биометрии» для сторонних компаний — это позволит подтвердить личность человека, но при этом не компрометировать его биометрию как таковую.
Как вариант, вместо полноценного 3D-макета лица пользователя корпорация сможет использовать в пропускной системе набор из отдельных точек, взятых с лица — Александр поясняет, что система пропуска сможет таким образом идентифицировать человека, но не будет способна «украсть» полный 3D-макет его лица для собственной базы.
Стоит сказать, что новое законодательство всё-таки позволить финансовым организациям собирать биометрию граждан, но только под строгим контролем властей и с соблюдением определенных требований. При этом хранить у себя собранные данные банкам не позволят.
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Ага, что бы потом взламывать не все банки, а дырявое гос приложение одним за один раз. Я вот не понимаю, это борьма с незаконным распространением персональных данных или помощь в этом?
А Хинштейн-зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции
В любом случае уточнил формулировку в тексте, спасибо