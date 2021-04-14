Илон Маск уже давно замечен за необычными выходками: то одним твитом он поднимает стоимость шуточной криптовалюты Dogecoin, то планирует основать новый город в Техасе. Не так давно он решил сменить скучный титул главы Tesla на технокороля Tesla, причем вполне официально: заявление об этом он подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Но, видимо, одного титула Маску уже не хватает, так что технокороль объявил себя еще и Императором Марса. Увы, лишь в Twitter, да и подмигивающий смайлик намекает на шутку. Но доля правды тут есть: компания SpaceX сейчас ближе всех к отправке человека на Красную планету — она обещает это сделать к 2030-ому году.
К слову, Илон Маск не сможет официально стать Императором Марса — это будет нарушением Договора о космосе, действующего с 1967 года. В нем есть пункт, сообщающий о том, что ни одно государство не может предъявлять претензию на владение космическим телом или его частью.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Марс
Ок Ойам Уиз Борсум
Земля
Ок Ойам Уиз Джоссум