Центробанк Госуслуги Россия

У каждого россиянина теперь есть «цифровой профиль». Центробанк объяснил, зачем их создали

Олег

ЕСИА


Центробанк РФ разъяснил, что такое «цифровой профиль» гражданина и для чего он нужен. Информация появилась в Telegram-канале fincult.info, который курирует ЦБ.

Согласно источнику, цифровой профиль — это технология, которая позволяет избавиться от бюрократии при получении потребительских услуг. Этот профиль связывает воедино информацию из баз данных различных госучреждений и ведомств: данные паспортов, сведения о детях и имуществе, браках, разводах, смене фамилии, доходах, налогах и так далее. А в основе этой технологии лежит ЕСИА — Единая система идентификации и аутентификации, работающая через «Госуслуги».

Воспользоваться своим цифровым профилем может каждый гражданин РФ. Всё, что для этого нужно — найти сайт, который предоставляет нужную вам услугу, и при этом поддерживает ЕСИА. На данный момент такая возможность есть только в некоторых финансовых организациях, и при помощи цифрового профиля можно, например, быстро получить кредит.

Что потребуется:
  • Выбрать услугу или продукт на сайте
  • Авторизоваться на нем через «Госуслуги»
  • Выдать разрешение сайту на доступ к вашим личным данным из цифрового профиля.
После этого действия все ваши данные автоматически заполнятся в соответствующие графы и строки сайта, и вручную их вносить не понадобится. При этом банку или страховой компании не придется проверять подлинность этой информации, ведь она поступает из надежного источника.

Источник отмечает, что за безопасность своих данных беспокоиться не стоит. «Все сведения из цифрового профиля хранятся в надежных государственных информационных системах и передаются по закрытым каналам связи», — пишет ЦБ. При этом «утечь» ваш профиль всё-таки может: это произойдет в том случае, если пароль от аккаунта «Госуслуг» будет ненадежен или сам аккаунт недостаточно защищен. 

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Источник:
fincult
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Комментарии

+152
Артём
Одно дело государство, другое — коммерсанты, т.е. банкиры
2 часа назад в 20:34
#
+152
Артём Артём
Получается ПРАВИТЕЛЬСТВО ЭРЭФИИ В НАГЛУЮ ТОРГУЕТ своими гражданами!
2 часа назад в 20:37
#
+4084
Gabriel Артём
Торговля подразумевает схему товар-деньги-товар.
Я что-то этой схемы не наблюдаю.
Может вы мне покажете.)
час назад в 21:40
#
tellurian
+4753
tellurian
А ещё в пятницу указ подписали. Это всё части одного целого. Будем все как на ладони.

Указ Президента Российской Федерации от 25.11.2022 № 854 О государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета.
28 минут назад
#
+4084
Gabriel tellurian
В этом нет ничего удивительного. Мы все уже давно живем в домах «с тремя стенами»
17 минут назад
#
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