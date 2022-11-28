У каждого россиянина теперь есть «цифровой профиль». Центробанк объяснил, зачем их создали

Центробанк РФ разъяснил, что такое «цифровой профиль» гражданина и для чего он нужен. Информация появилась в Telegram-канале fincult.info, который курирует ЦБ.
Согласно источнику, цифровой профиль — это технология, которая позволяет избавиться от бюрократии при получении потребительских услуг. Этот профиль связывает воедино информацию из баз данных различных госучреждений и ведомств: данные паспортов, сведения о детях и имуществе, браках, разводах, смене фамилии, доходах, налогах и так далее. А в основе этой технологии лежит ЕСИА — Единая система идентификации и аутентификации, работающая через «Госуслуги».
Воспользоваться своим цифровым профилем может каждый гражданин РФ. Всё, что для этого нужно — найти сайт, который предоставляет нужную вам услугу, и при этом поддерживает ЕСИА. На данный момент такая возможность есть только в некоторых финансовых организациях, и при помощи цифрового профиля можно, например, быстро получить кредит.
Что потребуется:
- Выбрать услугу или продукт на сайте
- Авторизоваться на нем через «Госуслуги»
- Выдать разрешение сайту на доступ к вашим личным данным из цифрового профиля.
Источник отмечает, что за безопасность своих данных беспокоиться не стоит. «Все сведения из цифрового профиля хранятся в надежных государственных информационных системах и передаются по закрытым каналам связи», — пишет ЦБ. При этом «утечь» ваш профиль всё-таки может: это произойдет в том случае, если пароль от аккаунта «Госуслуг» будет ненадежен или сам аккаунт недостаточно защищен.