Вот почему стоит поменьше пользоваться банкоматами и терминалами самообслуживания

Британские ученые провели исследование степени загрязненности предметов повседневного обихода и нашли на них отвратительные бактерии. Об этом пишет StudyFinds.Согласно источнику, ученые взяли мазки с нескольких предметов общего пользования, в частности с экранов терминалов самообслуживания и банкоматов. Оказалось, что на них живут и активно размножаются пять различных типов болезнетворных бактерий. Например, бактерия E.coli, которая вызывает рвоту. Но самое отвратительное даже не это.Ученые обнаружили на экранах касс самообслуживания бактерии-энтеррококки. Обычно они встречаются в фекалиях человека. Заведующий исследовательского агентства Адам Робертс говорит, что обычно энтеррококки безвредны, но могут вызвать кишечные заболевания у людей с ослабленной иммунной системой. «Образцы с экранов терминалов самообслуживания имели одну из самых высоких бактериальных нагрузок», — говорит он.Вывод из этого исследования простой: тщательно мойте руки после взаимодействия с поверхностью касс самообслуживания, банкоматов и терминалов.