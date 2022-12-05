Банкомат Терминал

Вот почему стоит поменьше пользоваться банкоматами и терминалами самообслуживания

Олег

Банкомат


Британские ученые провели исследование степени загрязненности предметов повседневного обихода и нашли на них отвратительные бактерии. Об этом пишет StudyFinds.

Согласно источнику, ученые взяли мазки с нескольких предметов общего пользования, в частности с экранов терминалов самообслуживания и банкоматов. Оказалось, что на них живут и активно размножаются пять различных типов болезнетворных бактерий. Например, бактерия E.coli, которая вызывает рвоту. Но самое отвратительное даже не это. 

Фекальные бактерии

Ученые обнаружили на экранах касс самообслуживания бактерии-энтеррококки. Обычно они встречаются в фекалиях человека. Заведующий исследовательского агентства Адам Робертс говорит, что обычно энтеррококки безвредны, но могут вызвать кишечные заболевания у людей с ослабленной иммунной системой. «Образцы с экранов терминалов самообслуживания имели одну из самых высоких бактериальных нагрузок», — говорит он.

Вывод из этого исследования простой: тщательно мойте руки после взаимодействия с поверхностью касс самообслуживания, банкоматов и терминалов. 

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Источник:
StudyFinds
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+57
Volnorez Uraganov
Ну так это понятно , а что ж не написали , что еще более вредит здоровью поездка на общественном транспорте , самолетах ,поездах , такси , каршеринге, прокатных самокатах и велосипедах , ибо черт знает кто и с какими болезнями держался за поручни , сидел на сидениях, держался за поручни , и отравлял воздух дыханием , кашлем и чиханием, короче населению срочно надо приобретать личный автомобиль, самолет, поезд, пароход или яхту, а так же не питаться в кафе и ресторанах ибо бацилы атакуют)))
час назад в 22:24
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