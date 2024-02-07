Ученые сделали аккумулятор, который спасет немало жизней. И заряд держит лучше обычного

Олег

Аккумулятор


Литиевая батарея, которая сама тушит возгорание, может стать новым отличным стандартом в отрасли электротранспорта. О ней рассказали в New Atlas.

Согласно источнику, разработка принадлежит командам исследователей из Университетов Клемсона и Хунани. Ученые создали аккумулятор, который не причинит вреда находящимся рядом людям даже в случае короткого замыкания и возгорания.

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Обычный легковоспламеняющийся электролит в нем заменили на некое подобие содержимого из огнетушителя — модифицированную версию негорючего теплоносителя Novec 7300. Это вещество имеет свойство к «самозатуханию»; а поскольку при замыкании аккумулятора происходит выброс его содержимого наружу, оно тушит еще и другие компоненты батареи. Более того, такой электролит показал себя лучше классического даже в плане сохранения заряда и емкости аккумулятора.

Различные эксперименты с самозатухающими литиевыми аккумуляторами показали их высокий уровень безопасности. Они отказывались загораться и взрываться, даже когда в них забивали гвозди. Обычная батарея в таком случае взрывается, выбрасывает на окружающих расплавленный металл и долго горит. 

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Источник:
New Atlas
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Комментарии

tellurian
+2671
tellurian
Здорово. Вопрос в цене.
2 часа назад в 12:24
#
Ckor_30
+678
Ckor_30
Каждый год публикуют на 4пда и разных инфо сайтах за АКБ подобные но что-то из нет.
2 часа назад в 12:57
#
tellurian
+2671
tellurian Ckor_30
Дальше многие упирается в конечную стоимость. Многие идёт стоят дорого в реализации или в не желании их продвигать.
2 часа назад в 13:06
#
Seagull
–543
Seagull Ckor_30
Да, согласен, постоянно вот новая в 10 раз быстрее заряжается, больше ёмкость и тд и ТП, а всё в магазине никак не окажется
29 минут назад
#
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