Ученые сделали аккумулятор, который спасет немало жизней. И заряд держит лучше обычного



Литиевая батарея, которая сама тушит возгорание, может стать новым отличным стандартом в отрасли электротранспорта. О ней рассказали в New Atlas.



Согласно источнику, разработка принадлежит командам исследователей из Университетов Клемсона и Хунани. Ученые создали аккумулятор, который не причинит вреда находящимся рядом людям даже в случае короткого замыкания и возгорания.





Обычный легковоспламеняющийся электролит в нем заменили на некое подобие содержимого из огнетушителя — модифицированную версию негорючего теплоносителя Novec 7300. Это вещество имеет свойство к «самозатуханию»; а поскольку при замыкании аккумулятора происходит выброс его содержимого наружу, оно тушит еще и другие компоненты батареи. Более того, такой электролит показал себя лучше классического даже в плане сохранения заряда и емкости аккумулятора.



Различные эксперименты с самозатухающими литиевыми аккумуляторами показали их высокий уровень безопасности. Они отказывались загораться и взрываться, даже когда в них забивали гвозди. Обычная батарея в таком случае взрывается, выбрасывает на окружающих расплавленный металл и долго горит.