Умелец собрал идеальную PlayStation 5 — вдвое меньше, с дисплеем и на стиле

Олег

PS5


Блогер пересобрал консоль PlayStation 5, сделав её компактнее и практичнее. Видео появилось на Reddit.

Инженер-блогер Мэтью Перкс решил кастомизировать PS5, чтобы сделать её компактнее, портативнее и немного освежить дизайн. Для этого он разработал новый корпус, модернизировал систему охлаждения, чтобы она стала бесшумной и добавил консоли… дисплей во весь корпус.

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PS5

В результате получилась очень мобильная иг
ровая приставка, которая примерно вдвое меньше чем оригинальная PS5. OLED-матрица позволяет играть на ней в любом удобном месте без подключения к внешнему монитору или телевизору, а дополнительный сабвуфер обеспечивает качественный звук. Подставка, расположенная на задней крышке, добавляет девайсу удобства.

PS5

PS5

Блогер утверждает, что никаких проблем с охлаждением консоли он не заметил, но при этом устройство стало гораздо универсальнее. 

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Источник:
Reddit
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Комментарии

tellurian
+2770
tellurian
Хорошее решение. Как чувствует приставка после 3/5 часов игр?
12 минут назад
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