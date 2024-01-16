Умелец собрал идеальную PlayStation 5 — вдвое меньше, с дисплеем и на стиле



Блогер пересобрал консоль PlayStation 5, сделав её компактнее и практичнее. Видео появилось на Reddit.



Инженер-блогер Мэтью Перкс решил кастомизировать PS5, чтобы сделать её компактнее, портативнее и немного освежить дизайн. Для этого он разработал новый корпус, модернизировал систему охлаждения, чтобы она стала бесшумной и добавил консоли… дисплей во весь корпус.











В результате получилась очень мобильная иг

ровая приставка, которая примерно вдвое меньше чем оригинальная PS5. OLED-матрица позволяет играть на ней в любом удобном месте без подключения к внешнему монитору или телевизору, а дополнительный сабвуфер обеспечивает качественный звук. Подставка, расположенная на задней крышке, добавляет девайсу удобства.











Блогер утверждает, что никаких проблем с охлаждением консоли он не заметил, но при этом устройство стало гораздо универсальнее. В результате получилась очень мобильная игровая приставка, которая примерно вдвое меньше чем оригинальная PS5. OLED-матрица позволяет играть на ней в любом удобном месте без подключения к внешнему монитору или телевизору, а дополнительный сабвуфер обеспечивает качественный звук. Подставка, расположенная на задней крышке, добавляет девайсу удобства.Блогер утверждает, что никаких проблем с охлаждением консоли он не заметил, но при этом устройство стало гораздо универсальнее.