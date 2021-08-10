На черноморском побережье беспилотник спас мужчину, который не рассчитал силы и заплыл далеко от пляжа. Об этом инциденте рассказало издание «ТАСС».
Случай произошел на центральном пляже черноморского города Анапы, в Краснодарском крае. Мужчина, приехавший на отдых, пошел купаться и заплыл слишком далеко. Когда отдыхающий начал тонуть, его «заметила» специальная система мониторинга. Сразу после этого к утопающему направили беспилотника, который сбросил ему спасательный жилет. С помощью жилета мужчина продержался на поверхности воды еще какое-то время и дождался спасателей на катере.
В итоге турист не получил серьезных повреждений или травм. У него открылось носовое кровотечение, возможно, от стресса. Мужчину доставили на берег, остановили кровь, и оказали необходимую помощь. Источник сообщает, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Систему доставки тонущим людям спасательных кругов и жилетов при помощи беспилотных дронов начали тестировать в Анапе в мае 2021 года. Она была разработана военным технополисом «Эра» и Российской академией наук.
Ранее мы рассказали о других инициативах в России. Например, дроны решила использовать «Почта России» — это вторая попытка компании доставлять письма и посылки беспилотниками. Кроме того, Роскомнадзор решил оснастить несколько автомобилей системами мониторинга, чтобы ездить по городу и сканировать все открытые сети. А в Самаре разработали систему, которая поможет работодателю узнать о человеке побольше с помощью VR.
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