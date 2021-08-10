



Торговая сеть «Пятёрочка» запустила в одном из магазинов Казани пилот по автоматизации контроля выкладки товаров в торговом зале и проверки корректности установленных ценников. Решение представляет собой робототехнический комплекс, разработанный в сотрудничестве с НПО «Андроидная техника».



Робот самостоятельно строит карту магазина, автономно перемещается между полками, объезжает препятствия, продавцов и покупателей, сканирует прилавки. Параллельно происходит распознавание товаров и ценников на полках для сопоставления с планограммой. Робот выявляет отсутствия товаров и проверяет корректность ценников. Он умеет фиксировать освободившиеся места, оценивать выкладку товара, анализировать всю глубину полки, проверять наличие ценников и правильность указанных на них цен. Робот передаёт получаемую информацию на сервер для дальнейшей обработки, после чего сотрудники магазина получают отчёт о выявленных несоответствиях для оперативного устранения.



По результатам проведенного пилота внедрение комплекса позволило снизить нагрузку на персонал и повысить скорость устранения недочётов в выкладке. Робот осуществляет проверки ежечасно и в режиме онлайн направляет информацию о необходимых корректировках для реагирования. В дальнейшем планируется пилотирование робота-мернчендайзера, который сможет самостоятельно выкладывать товар по планограмме.







