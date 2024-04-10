В App Store появились фейковые приложения ВТБ и «Тинькофф»



Полиция РФ предупредила россиян о двух поддельных iOS-приложениях, которые собирают личные данные в мошеннических целях.



Оповещение появилось в официальном Telegram-канале МВД РФ «Вестник киберполиции России». Ведомство показало скриншоты двух приложений, одно из которых мимикрирует под онлайн-банк ВТБ (и называется BTB — Rentfy), а второе — под «Тинькофф-банк» (называется SysAdminer). Оба имеют узнаваемые цвета соответствующих банков и стилизованные иконки.











Полиция предупреждает: это фишинговые приложения, которые собирают банковские аккаунты неосторожных пользователей iPhone из России. Никакого отношения к банкам ВТБ и «Тинькофф» они не имеют, поэтому скачивать их не рекомендуется. Полиция предупреждает: это фишинговые приложения, которые собирают банковские аккаунты неосторожных пользователей iPhone из России. Никакого отношения к банкам ВТБ и «Тинькофф» они не имеют, поэтому скачивать их не рекомендуется.