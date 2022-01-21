Европейская организация, занимающаяся цифровыми технологиями, предложила новый способ фильтрации интернет-трафика. Об этом сообщает издание Aroged.com.
Согласно источнику, предложение выдвинуло «Европейское агентство по здравоохранению и цифровым технологиям» (сокращенно HaDEA). Речь идет о специальном общеевропейском DNS-сервере, который будет настроен по всем требованиям безопасности и соответствовать нормативам Евросоюза.
Сервер будет фильтровать URL-адреса, которые ведут на страницы с противоправным или вредоносным контентом — настройки DNS будут регулярно обновляться. По задумке, его смогут использовать как корпоративные сети, так и обычные пользователи — граждане стран ЕС.
Можно сказать, что HaDEA предложило создать аналог CloudFlare и OpenDNS, только без привязки к коммерческим компаниям. Государственных деятелей не устраивает зависимость от «частников», поэтому идея с общеевропейским «правильным» DNS будет весьма кстати.
Задумка выглядит довольно логичной и несложной в исполнении — в отличие от механизмов «суверенного рунета» в РФ, который нуждается в установке специального фильтрующего трафик оборудования в дополнение к собственным серверам операторов связи.
Однако в процессе реализации всё же могут возникнуть вопросы: прежде всего, странам придется договориться, какой контент считать противоправным и опасным, после чего найти ответственного подрядчика для выполнения работы. Кроме того, сам DNS необходимо будет защитить от атак и сделать достаточно стабильным, чтобы пропускать колоссальный объем трафика.
А еще лоббистам этой системы придется разрешить внутренний конфликт: как помирить понятие свободы слова, так популярной в Европе, с процессом цензурирования интернет-ресурсов.
Проект уже зарегистрирован и получил название DNS4EU, а на его исполнение открыт тендер, который завершится 22 марта 2022 года.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: