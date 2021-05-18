



Компания Google подготовила крупное обновление сервиса для хранения фотографий и видео «Google Фото». Одним из нововведений стал улучшенный поиск по галерее.



«Google Фото» и раньше использовал искусственный интеллект для анализа фотографий, что упрощает поиск нужных снимков. Например, можно вписать в строке поиска «кошка», и в результате будут показаны все фотографии, на которых присутствует это животное. Теперь искать фотографии в «Google Фото» можно с использованием нескольких ключевых слов. Это очень удобно, если у вас огромная коллекция, и одного ключевого слова оказывается недостаточно для того, чтобы быстро найти нужную фотографию. Сузив фильтр, можно быстро получить на выходе то, что вы ищете.



Это нововведение появилось в «Google Фото» на Android и iOS. Впрочем, этим летом многие пользователи будут озадачены поиском нового сервиса для хранения фотографий. Дело в том, что Google в целях экономии запретит хранить неограниченный объём контента, и все новые файлы будут отнимать место из облачного хранилища (15 ГБ по умолчанию). Видимо, Google рассчитывает на то, что пользователи будут расширять доступное место за деньги, но желающих платить за то, что раньше было бесплатным, вряд ли будет очень много.







