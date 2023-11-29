В MS Paint появилась нейросеть, рисующая что угодно





Компания Microsoft выпустила новую версию программы Paint. В ней появилась интеграция нейросети DALL-E 3, благодаря которой можно создавать сгенерированные искусственным интеллектом изображения с использованием чат-бота ChatGPT от OpenAI. Новая функция называется Cocreator и запускается нажатием всего одной кнопки в программе.



Функция Cocreator в Paint стала доступна в свежей предварительной сборке Windows 11, выпущенной на канале Release Preview в рамках программы Windows Insider. Ранее она появилась в более экспериментальных и менее стабильных сборках на каналах Canary и Dev, а теперь доступна гораздо большему числу пользователей.







Для использования нейросети DALL-E 3 нужно запустить Paint, нажать на кнопку Cocreator в верхнем меню и задать описание того, что должно быть изображено на картинке. Чем подробнее будет описание, тем более точным и предсказуемым получится результат.



DALL-E 3 работает на базе ChatGPT, а этот ИИ-бот имеет региональные ограничения, поэтому нейросеть может быть доступна не во всех странах. Чтобы воспользоваться ею, нужно подменить IP-адрес на американский или европейский.



Примечательно, что несколько лет назад компания Microsoft хотела избавиться от Paint, перестав встраивать эту программу в Windows, а затем под натиском пользователей решила освежить её и выложить в свой магазин приложений. Об этом решении она вряд ли жалеет, ведь сейчас на ней обкатываются новейшие нейросетевые функции, которые должны стать ключевыми в Windows 12.



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