В продаже появился бесплатный телевизор с подвохом. У него два экрана — угадайте, для чего второй

Олег

Telly

Фотo: Telly

В сети появилась информация о будущей новинке — телевизоре, который можно заказать бесплатно. Об этом пишет The Verge.

Согласно источнику, идею озвучили в стартапе Telly. Бесплатный телевизор уже можно заказать на официальном сайте проекта: устройство оснащено 55-дюймовой матрицей с разрешением 4К и поддержкой HDR-контента. Устройство работает под управлением фирменной TellyOS, и это крайне важный нюанс — вряд ли компания разрешит сменить ОС на любую другую, и вот почему. 

Фото: Telly
Фото: Telly

Дело в том, что у телевизора не один, а сразу два дисплея: второй узкий экран расположен в нижней части и отделен от основной панели саундбаром. Второй экран предназначен главным образом для рекламы: она транслируется там в любое время дня и ночи, независимо от просматриваемого контента. Именно за счет принудительного показа рекламы бренд планирует окупить бесплатную раздачу устройств, и даже попытаться заработать на них. 

Telly отмечает, что реклама может отображаться в виде баннеров или видеороликов даже на основном экране, когда он не используется по назначению. Что касается просмотра контента, то TellyOS устроена таким образом, чтобы не прерывать его рекламными вставками. В комплекте поставляется внешний адаптер Android TV, с которым можно смотреть любые другие сервисы или передавать на телевизор сигнал с мобильных устройств. Второй дисплей, помимо рекламы, может отображать полезные виджеты, новости и прогноз погоды. 

Фото: Telly
Фото: Telly

Есть у телевизора еще одна особенность. Посередине саундбара встроена веб-камера. Telly заявляет, что она нужна для удобной интеграции с сервисами видеосвязи, однако условия использования телевизора в теории позволяют снимать пользователя на встроенную камеру и потом монетизировать эти материалы. Когда покупатель оставляет заказ, он соглашается с условиями конфиденциальности от Telly «как есть», а они прямо разрешают компании передавать собранные о нём данные третьим лицам. Теоретически, Telly имеет право и возможность снимать пользователя как минимум во время использования "вебки" в видеоконференциях, а потенциально — вообще в любой момент. 

Фото: Telly
Фото: Telly

Отмечается, что покупатель может в любой момент запретить TellyOS передавать свои личные данные, но тогда компания обяжет его вернуть телевизор; в противном случае с карты, указанной в момент заказа, будут списаны $500, и реклама на нем перестанет отображаться. Пропадет ли у бренда доступ к веб-камере — неизвестно, но у нее в любом случае есть физическая шторка. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

Шухрат
+45
Шухрат
Хороший телевизор на халяву. Можно прикрыть нижнюю часть, камера и реклама не будет беспокоить.
Сегодня в 19:02
#
+183
Виктор Пересвет Шухрат
Внимательнее надо читать весь текст, там веб-камера, она скорее всего будет за вами глядеть, как вы потребляете рекламу…
Сегодня в 19:06
#
¯\_(ツ)_/¯
+1707
¯\_(ツ)_/¯
Поставлю собакам в вольер, пусть смотрят ツ
Сегодня в 19:14
#
tellurian
+5050
tellurian
Интересно, как много согласятся поставить такое устройство себе домой?
Помимо показа рекламы, ещё и следить будет.
час назад в 21:15
#
0
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
У нас умельцы бы его перепрошили , и внизу отображалась бы погода и какой-нибудь дзен или торрент для мониторинга )))
час назад в 21:39
#
Pavel Nikiforov
+591
Pavel Nikiforov
Вскрываем, отключаем шлейф от второго экрана и камеры и пользуемся 🤣
4 минуты назад
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