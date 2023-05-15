В продаже появился бесплатный телевизор с подвохом. У него два экрана — угадайте, для чего второй

Фотo: Telly



В сети появилась информация о будущей новинке — телевизоре, который можно заказать бесплатно. Об этом пишет The Verge.



Согласно источнику, идею озвучили в стартапе Telly. Бесплатный телевизор уже можно заказать на официальном





Фото: Telly



Дело в том, что у телевизора не один, а сразу два дисплея: второй узкий экран расположен в нижней части и отделен от основной панели саундбаром. Второй экран предназначен главным образом для рекламы: она транслируется там в любое время дня и ночи, независимо от просматриваемого контента. Именно за счет принудительного показа рекламы бренд планирует окупить бесплатную раздачу устройств, и даже попытаться заработать на них.



Telly отмечает, что реклама может отображаться в виде баннеров или видеороликов даже на основном экране, когда он не используется по назначению. Что касается просмотра контента, то TellyOS устроена таким образом, чтобы не прерывать его рекламными вставками. В комплекте поставляется внешний адаптер Android TV, с которым можно смотреть любые другие сервисы или передавать на телевизор сигнал с мобильных устройств. Второй дисплей, помимо рекламы, может отображать полезные виджеты, новости и прогноз погоды. В сети появилась информация о будущей новинке — телевизоре, который можно заказать бесплатно. Об этом пишет The Verge.Согласно источнику, идею озвучили в стартапе Telly. Бесплатный телевизор уже можно заказать на официальном сайте проекта: устройство оснащено 55-дюймовой матрицей с разрешением 4К и поддержкой HDR-контента. Устройство работает под управлением фирменной TellyOS, и это крайне важный нюанс — вряд ли компания разрешит сменить ОС на любую другую, и вот почему.Дело в том, что у телевизора не один, а сразу два дисплея: второй узкий экран расположен в нижней части и отделен от основной панели саундбаром. Второй экран предназначен главным образом для рекламы: она транслируется там в любое время дня и ночи, независимо от просматриваемого контента. Именно за счет принудительного показа рекламы бренд планирует окупить бесплатную раздачу устройств, и даже попытаться заработать на них.Telly отмечает, что реклама может отображаться в виде баннеров или видеороликов даже на основном экране, когда он не используется по назначению. Что касается просмотра контента, то TellyOS устроена таким образом, чтобы не прерывать его рекламными вставками. В комплекте поставляется внешний адаптер Android TV, с которым можно смотреть любые другие сервисы или передавать на телевизор сигнал с мобильных устройств. Второй дисплей, помимо рекламы, может отображать полезные виджеты, новости и прогноз погоды.

Есть у телевизора еще одна особенность. Посередине саундбара встроена веб-камера. Telly заявляет, что она нужна для удобной интеграции с сервисами видеосвязи, однако условия использования телевизора в теории позволяют снимать пользователя на встроенную камеру и потом монетизировать эти материалы. Когда покупатель оставляет заказ, он соглашается с условиями конфиденциальности от Telly «как есть», а они прямо разрешают компании передавать собранные о нём данные третьим лицам. Теоретически, Telly имеет право и возможность снимать пользователя как минимум во время использования "вебки" в видеоконференциях, а потенциально — вообще в любой момент.Отмечается, что покупатель может в любой момент запретить TellyOS передавать свои личные данные, но тогда компания обяжет его вернуть телевизор; в противном случае с карты, указанной в момент заказа, будут списаны $500, и реклама на нем перестанет отображаться. Пропадет ли у бренда доступ к веб-камере — неизвестно, но у нее в любом случае есть физическая шторка.