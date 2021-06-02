С 1 июня 2021 года вступила в силу поправка в закон «О связи». Теперь законодательство позволяет приобрести электронную SIM-карту не выходя из дома. Об этом сообщают «Ведомости».
Осуществить покупку eSIM и оформление её на своё имя можно при помощи ЕБС — Единой Биометрической Системы. Это общая база биометрических данных россиян, которая может использоваться для идентификации личности гражданина вместо обычных документов. Пользователь, который уже подключен к ЕБС и предоставил свои биометрические образцы, должен скачать на смартфон приложение сотового оператора, выбрать в нём загрузку номера через интернет и тариф будущей eSIM, после чего пройти идентификацию — например, посмотрев в камеру и произнеся в микрофон цифры, которые будут указаны на экране. Спустя несколько минут электронная «симка» активируется и будет готова к использованию. Важная поправка: смартфон обязательно должен поддерживать eSIM.
В системе дистанционной покупки eSIM есть два нюанса. Первый — как раз то, что гражданин уже должен быть подключен к Единой Биометрической Системе. Если он принципиально не хочет предоставлять образцы голоса и фото — такая удаленная покупка «симки» будет ему недоступна. Второй — на данный момент эта возможность есть только у «Теле2»; остальные операторы пока не выразили желания подключаться к ЕБС.
Единая Биометрическая Система — это государственная программа, оператором которой является «Ростелеком» — и ему же принадлежит «Теле2 Россия». Теле2 был первым оператором в РФ, который протестировал выдачу eSIM — правда до сих пор это можно было сделать только придя в офис оператора и написав заявление с просьбой перенести номер на eSIM. Теперь законодательство урегулировало технологию электронных SIM-карт. К слову, с 2018 года до середины 2021-го в ЕБС зарегистрировалось всего около 200 тысяч пользователей — для сравнения, за один только 2020 год в стране было продано около 92 млн сим-карт. Очевидно, что пока большинство россиян не решаются предоставить свои данные в ЕБС, и власти делают всё возможное, чтобы повысить привлекательность этой системы.
Ранее «Билайн» и «МТС» запустили возможность удаленно получить eSIM, авторизовавшись в аккаунте «Госуслуг», что гораздо проще, чем использование ЕБС. А «СберМобайл» предоставляет eSIM после авторизации через собственную систему «Сбер ID».
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Сейчас надо ходить, сои существующий номер.
Через госуслуги можно купить только новый номер.
Правда они на их вышках работают, но это уже другой вопрос.)