В России хотят разблокировать пиратские ресурсы

Александр

Фото: Unsplash

Министерство цифрового развития РФ предложило разблокировать ресурсы, на которых выложен видеоконтент зарубежных компаний, не представленный официально в стране. К контенту при этом будут предъявляться определённые требования — не должно быть экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ.

«Минцифры совместно с представителями отрасли прорабатывает предложения отказаться от ограничений доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных мейджоров, на определенных условиях. Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ», — рассказал изданию «РИА Новости» источник.

С весны прошлого года российский рынок покинули многие кинопроизводители и видеосервисы, включая Disney, Sony Pictures, Warner Bros и Netflix. Многие из них перестали предоставлять российским компаниям лицензии на видеопродукцию, а также отозвали разрешения на показ фильмов и сериалов. Несмотря на это, новинки всё равно продолжают выпускаться в России, зачастую с пиратской озвучкой.
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Комментарии

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godspell
Ха! Проснулись что ли!? Дебилы, как сказал Лавров.
2 часа назад в 11:18
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