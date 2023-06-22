В России хотят разблокировать пиратские ресурсы

«Минцифры совместно с представителями отрасли прорабатывает предложения отказаться от ограничений доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных мейджоров, на определенных условиях. Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ», — рассказал изданию «РИА Новости» источник.

Министерство цифрового развития РФ предложило разблокировать ресурсы, на которых выложен видеоконтент зарубежных компаний, не представленный официально в стране. К контенту при этом будут предъявляться определённые требования — не должно быть экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ.С весны прошлого года российский рынок покинули многие кинопроизводители и видеосервисы, включая Disney, Sony Pictures, Warner Bros и Netflix. Многие из них перестали предоставлять российским компаниям лицензии на видеопродукцию, а также отозвали разрешения на показ фильмов и сериалов. Несмотря на это, новинки всё равно продолжают выпускаться в России, зачастую с пиратской озвучкой.