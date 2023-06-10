В России может появиться легальный файлообменник для пиратских фильмов, музыки и софта

Александр

Фото: Unsplash

Про данным ТАСС, депутаты Госдумы направили вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко письмо с предложением создать легальный ресурс, на котором будет распространяться нелицензированный контент из недружественных государств. По мнению законодателей, это позволит решить проблему с нехваткой фильмов, музыки и программного обеспечения и обезопасить пользователей.

«От деятельности торрентов в их нынешнем виде страдают и российские производители информационной продукции, и пользователи, которые рискуют заразить своё устройство вирусными программами, а также вынужденные сталкиваться с рекламой сомнительных фирм и услуг В нынешних условиях наиболее продуктивным решением станет развитие суверенных российских файлообменных сайтов и клиентов, в рамках функционирования которых будет осуществляться сотрудничество государства, авторов медиапродукции и российских интернет-пользователей», — поясняется в письме.

Инициаторами предложения стали первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин. В документе указано, что такой ресурс обеспечит реализацию закреплённого в Конституции права граждан России на доступ к культурным ценностями. Предполагается, что на этих сайтах будет размещаться реклама только от добросовестных рекламодателей (а не от онлайн-казино и мошенников, как происходит в настоящее время), а заработанные деньги будут распределяться в том числе для поддержки российских правообладателей.
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Комментарии

tellurian
+4951
tellurian
rutracker откройте :)
2 часа назад в 22:31
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