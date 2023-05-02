В России появился почтамат для дронов. Ему не нужны почтальоны

Олег

Дрон

Фото: Unsplash

Российские инженеры представили почтамат, в который посылки доставляются дронами. Об этом пишут «РИА Новости».

Дронопорт-почтомат создали российские разработчики из «Русдронпорта». Гендиректор компании Николай Ряшин рассказал:
«Российские разработчики создали дронопорт-почтамат, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека, в том числе в труднодоступную местность. Разработка выйдет на рынок в 2023 году». 

Дронопорт-почтамат «ЭРИ» может принимать и отдавать посылки автономно и в режиме реального времени; отсутствие ручного труда позволит удешевить стоимость доставки и исключить ошибки. Станция занимает около 3 квадратных метров и работает при температурах от минус 20 до плюс 45 градусов.

В комплекте с дронопортом поставляется и дрон-доставщик. Он способен летать со скоростью до 60 км/ч в течение 60 минут, и покрывает расстояние до 15 км. Грузоподъемность — 5 кг. Николай Ряшин поясняет, что дронопорт автоматически заменяет дрону аккумулятор в момент взаимодействия с посылкой. 

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Источник:
РИА Новости
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