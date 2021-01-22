За ноябрь—декабрь 2020 года продажи зарядных устройств для iPhone в России выросли на 510% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики розничной сети МТС связывают это с решением Apple отказаться от адаптеров в комплектации модельного ряда iPhone 12. Средняя стоимость зарядки в 2020 году выросла на 20%, до 750 рублей.
Сообщается, что за 2020 год россияне приобрели 4 миллиона адаптеров для всех моделей смартфонов на сумму 3 миллиарда рублей. Новые зарядные устройства приобретают, чтобы доукомплектовать свой смартфон и подороже перепродать его на вторичном рынке. Аналитики также отметили, что на рост продаж повлиял выход новых моделей адаптеров с поддержкой функции быстрой зарядки.
Остальные ритейлеры подтверждают эту ситуацию. Например, в Wildberries продажи зарядников за ноябрь—декабрь выросли на 344% по сравнению с тем же периодом в 2019 году, а комплектов из адаптера и кабеля — на 411%. В «М.Видео—Эльдорадо» продажи оригинальных зарядных устройств Apple в штуках за ноябрь—декабрь выросли примерно в 3,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а спрос на аксессуары от других брендов увеличился в несколько десятков раз.
Что касается беспроводных зарядок, в Wildberries в ноябре—декабре они выросли на 232% в штуках по сравнению с этим же периодом 2019 года. В «Ситилинке» рост продаж таких устройств в декабре составил 95%, а у «Связного» продажи гаджетов для беспроводной зарядки Apple выросли в десять раз в штуках и в семь в выручке.
Напомним, прошлой осенью Apple решение отказаться от адаптеров в комплекте серии iPhone 12 объяснила заботой об экологии. Позднее вслед за купертиновцами также поступили Samsung и Xiaomi, но китайский производитель оставил выбор за пользователями.
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Здорово они заработали.
А заработать получили шанс всякие Baseus, Ugreen и так далее.