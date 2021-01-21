Компания HARMAN уже не первый год продолжает бороться с незаконной продажей в России контрафакта под маркой JBL. За 2020 партнёры HARMAN выявили более 1567 нарушений в оффлайн-среде и подали рекордное количество судебных исков — 1380. 914 из них уже удовлетворены в пользу правообладателя. С 2017 года идёт борьба с подделками и в интернете: за 2020 год было изъято 3528 единиц контрафакта и взыскано компенсации с нарушителей на сумму 16 347 152 рубля.
За 2020 год партнеры HARMAN совместно с правоохранительными органами заблокировали более 28 000 страниц на досках объявлений и в социальных сетях, а также 170 сайтов, торговавших подделками JBL на сумму в общей сложности 53 млн рублей.
Почти в 6 раз снизилась активность сайтов-одностраничников в CPA-сетях, предлагающих незаконно приобрести колонки и наушники JBL. В этом году было обнаружено всего 114 сайтов-одностраничников, 85 из которых уже прекратили свою работу.
Количество предложений с подделками на маркетплейсах выросло на 145% по сравнению с прошлым годом. Самым «урожайным» предсказуемо оказался сайт avito.ru, где обнаружилось 70% объявлений, при этом сама площадка активно сотрудничает с HARMAN в поиске и реакции на попытки продажи контрафакта: было удалено 8 655 (90%) объявлений и 19 713 (97%) постов в соцсетях, предлагавших купить подделки.
В 2020 был зафиксирован значительный спад количества нарушений в бывших регионах-лидерах. На 258,29% снизились продажи контрафакта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на 169,1% в Москве и на целых 1 883,33% в Ханты-Мансийском автономном округе и Омске.
Количество павильонов на московских радиорынках, где торгуют подделками продукцией JBL, с 2017 года снизилось с 78 до 38. На оптовых рынках обнаружено не более 10 таких павильонов. Контрафакт по возможности изымается и уничтожается. Всего в Москве было уничтожено 658 подделок (475 наушников и 183 колонок). Дела тех продавцов, которые отказались от сотрудничества с правообладателем, передавались в суд, за 2020 году было подано 1380 исков и заведено 21 административное дело. Средняя компенсация для розничной торговли составляет 100 000 рублей, для мелкого опта — 1 млн.
Но большинство оптовых продавцов в 2020 году перешли в онлайн-сегмент: было найдено 1524 ссылки, где можно приобрести оптовую партию контрафакта JBL. Логистика ввоза подделок осталась прежней: товар производится на заказ в Китайской народной республике и ввозится через посредника небольшими партиями. Чтобы избежать преследования за распространение контрафактной продукции, товар не маркируется фирменными шильдиками с логотипом JBL. Примерно 40% поддельных наушников и колонок и дальше продаются без опознавательных знаков, однако это не освобождает продавцов от ответственности. Незаконно копируя форм-фактор товаров, они нарушают исключительные права компании на промышленные образцы. В 2020 году оптовые продавцы получили от HARMAN 11 исков.
Компания HARMAN каждый год объясняет причины такой активной борьбы с подделками: контрафактные продукты не проходят сертификацию и не могут гарантировать соответствие техническим характеристикам. Звук в пиратских колонках и наушниках JBL низкого качества, а емкости аккумулятора может быть откровенно не хватать. Покупатели получают негативные впечатления и перестают доверять бренду. Более того, иногда поддельные товары могут даже представлять угрозу для здоровья, ведь никто не контролирует безопасность материалов и стабильность электрической системы.
Компания HARMAN ведет борьбу с продажей контрафакта с 2017 года, и это дало свои результаты. В Москве и Санкт-Петербурге почти исчезла оптовая торговля поддельными устройствами JBL. В интернете заблокировано подавляющее большинство сайтов, незаконно использующих торговые знаки HARMAN в домене и вводящие покупателей в заблуждение. За весь период было изъято более 5800 единиц контрафакта. Компания и дальше продолжит бороться с реализацией пиратской продукции онлайн и оффлайн, расширяя области действия и усиливая давление на нарушителей. Особое внимание будет уделено борьбе с незаконным использованием форм-факторов оригинальных продуктов HARMAN. На сайте JBL можно ознакомиться с подробной инструкцией как отличить оригинал от подделки.
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И вам там “JBL” в избытке.
Среди молодежи даже модно иметь колонку JBL.