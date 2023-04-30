В сеть утекли два нововведения iPadOS 17

Олег

iPad

Фото: MacRumors

Инсайдеры рассказали новые подробности о нововведениях будущей iPadOS 17. Об этом пишет 9to5Mac.

Согласно источнику, информацию опубликовал Twitter-инсайдер @analyst941. В прошлом он верно предсказал ряд деталей Dynamic Island в iPhone 14 Pro. Сейчас же он рассказывает о том, что нового появится в iPadOS 17.

Больше всего в ОС для iPad изменится Satge Manager, который в русской версии iPadOS называется «Постановщик». Этот новый режим для работы с окнами будет усовершенствован следующими функциями:

  • Поддержка веб-камеры внешнего монитора
  • Настройки источника аудиовыхода
  • Потоковая передача нескольких источников аудио/видео одновременно с включенным «Постановщиком»
  • Настраиваемый размер Dock-панели в настройках внешнего дисплея
  • Когда экран iPad переходит в спящий режим, внешний дисплей остается включенным.

В рамках тех же изменений Apple разрабатывает «специальную версию» iPadOS 17 для планшетов с особенно большим дисплеем. Косвенно это указывает на продолжающуюся работу над iPad 14’’.

Еще одно нововведение, которое может появиться в iPadOS 17 — кастомизируемый экран блокировки, подобный тому, что появился в iPhone и iOS 16. Все функции, доступные на iPhone, появятся и на iPad, но кое-что будет дополнительно — пользователь сможет настраивать местоположение часов на локскрине. 

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Источник:
9to5Mac
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