В сети показали «достойную замену Apple Vision Pro». Полное погружение, звук 360 и смешная цена

Олег

Vision


На Reddit опубликовали демонстрационный ролик «девайса», который лучше Apple Vision Pro. Видео шуточное, но заставляет задуматься.

Ролик начинается с перечислений разного рода очков: 3D-очки для кинотеатра, специальные окуляры для просмотра слайдов. Далее под душещипательную музыку мы видим главную новинку ролика — очки из прозрачного пластика.

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Vision Ultra

Vision Ultra

Преимущества такой «гарнитуры» очевидны: полное погружение в происходящие события, водозащита, пространственный звук на 360 градусов и любая кастомизация окружения. Разумеется, ведь сквозь прозрачные стенки пластика вы увидите реальный мир, который многие не успевают разглядеть за постоянными онлайн-развлечениями.



Вишенка на торте — цена. Это почти бесплатная «гарнитура», которую можно собрать самому. Сэкономьте $3500 и получите нереальный экспириенс от происходяшего. 

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Источник:
Reddit
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