В сети показали «достойную замену Apple Vision Pro». Полное погружение, звук 360 и смешная цена



На Reddit опубликовали демонстрационный ролик «девайса», который лучше Apple Vision Pro. Видео шуточное, но заставляет задуматься.



Ролик начинается с перечислений разного рода очков: 3D-очки для кинотеатра, специальные окуляры для просмотра слайдов. Далее под душещипательную музыку мы видим главную новинку ролика — очки из прозрачного пластика.













Преимущества такой «гарнитуры» очевидны: полное погружение в происходящие события, водозащита, пространственный звук на 360 градусов и любая кастомизация окружения. Разумеется, ведь сквозь прозрачные стенки пластика вы увидите реальный мир, который многие не успевают разглядеть за постоянными онлайн-развлечениями.







Вишенка на торте — цена. Это почти бесплатная «гарнитура», которую можно собрать самому. Сэкономьте $3500 и получите нереальный экспириенс от происходяшего. Преимущества такой «гарнитуры» очевидны: полное погружение в происходящие события, водозащита, пространственный звук на 360 градусов и любая кастомизация окружения. Разумеется, ведь сквозь прозрачные стенки пластика вы увидите реальный мир, который многие не успевают разглядеть за постоянными онлайн-развлечениями.Вишенка на торте — цена. Это почти бесплатная «гарнитура», которую можно собрать самому. Сэкономьте $3500 и получите нереальный экспириенс от происходяшего.