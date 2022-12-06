Мессенджеры Telegram

В Telegram появились виртуальные номера телефонов. Что это и нужно ли вам?

Александр


Площадка Fragment запустила продажу виртуальных номеров телефонов, которые можно привязать к Telegram. Они получили код +888 и продаются в виде NFT-товаров, то есть обладание ими тем или иным пользователем достоверно зафиксировано в блокчейн-сети.

В отличие от обычных телефонных номеров, распространяемые через Fragment номера анонимные, установить их фактического владельца при всём желании невозможно. Они продаются по ценам от 9 Toincoin (около 1250 р. на данный момент). Купить номера можно на аукционе, а самым дорогим, вероятно, станет +888 8 888 (сейчас за него предлагают около 10 тысяч долларов).



Виртуальные номера, купленные на аукционе Fragment, можно использовать для регистрации в Telegram без использования физической SIM-карты или eSIM. Также можно привязать этот номер взамен того, с которым пользователь изначально регистрировался в мессенджере.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
В Telegram появится куча рекламы. И на Premium тоже
Вышел Telegram 9.1 для iPhone и Android. Что нового?
Павел Дуров рассказал, зачем он вернул Telegram в 2000-е годы
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

iPhone 14 лишились SIM-карты, но не полностью. Будьте внимательны при покупке
AliExpress задрал цены. Такого высокого курса доллара там давно не было
Apple удалила из App Store еще одно российское приложение без объяснения причин
Во сколько выйдет iOS 16 в разных городах России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу