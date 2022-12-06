В Telegram появились виртуальные номера телефонов. Что это и нужно ли вам?
Александр Кузнецов —
Площадка Fragment запустила продажу виртуальных номеров телефонов, которые можно привязать к Telegram. Они получили код +888 и продаются в виде NFT-товаров, то есть обладание ими тем или иным пользователем достоверно зафиксировано в блокчейн-сети.
В отличие от обычных телефонных номеров, распространяемые через Fragment номера анонимные, установить их фактического владельца при всём желании невозможно. Они продаются по ценам от 9 Toincoin (около 1250 р. на данный момент). Купить номера можно на аукционе, а самым дорогим, вероятно, станет +888 8 888 (сейчас за него предлагают около 10 тысяч долларов).
Виртуальные номера, купленные на аукционе Fragment, можно использовать для регистрации в Telegram без использования физической SIM-карты или eSIM. Также можно привязать этот номер взамен того, с которым пользователь изначально регистрировался в мессенджере.
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