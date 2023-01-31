В «VK Музыке» появились тексты песен и режим караоке

Олег

VK


Российский стриминг-сервис «VK Музыка» получил несколько полезных функций. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Согласно источнику, теперь всем пользователям «VK Музыки» стало доступно отображение текстов песен. Функция уже есть в приложениях «VK Музыка» и «ВКонтакте» для iOS и Android, а также в веб-версии. Она работает независимо от того, есть у вас платная подписка или нет.

Чтобы просмотреть текст песни, достаточно нажать на кнопку «Тт» в нижней части экрана. Если текст для данного трека есть в базе, то он сразу начнет отображаться. Также автоматически включится режим караоке, если он доступен. База текстов будет регулярно расширяться и пополняться.

Чтобы попробовать новую функцию, вы можете воспользоваться плейлистом от VK «Дайте текст» — в нем собраны треки, содержание которых сложно разобрать без текста перед глазами. 

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Источник:
VK
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