В «VK Музыке» появились тексты песен и режим караоке

Российский стриминг-сервис «VK Музыка» получил несколько полезных функций. Об этом сообщает пресс-служба VK.
Согласно источнику, теперь всем пользователям «VK Музыки» стало доступно отображение текстов песен. Функция уже есть в приложениях «VK Музыка» и «ВКонтакте» для iOS и Android, а также в веб-версии. Она работает независимо от того, есть у вас платная подписка или нет.
Чтобы просмотреть текст песни, достаточно нажать на кнопку «Тт» в нижней части экрана. Если текст для данного трека есть в базе, то он сразу начнет отображаться. Также автоматически включится режим караоке, если он доступен. База текстов будет регулярно расширяться и пополняться.
Чтобы попробовать новую функцию, вы можете воспользоваться плейлистом от VK «Дайте текст» — в нем собраны треки, содержание которых сложно разобрать без текста перед глазами.