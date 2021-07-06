Владельца Apple Watch из США выжила при сердечном приступе благодаря своим смарт-часам. Её историю рассказал ресурс Phone Arena.
По словам Дайан Финстра, женщины, пострадавшей от приступа, в день происшествия она обратила внимание на пульс в 169 ударов в минуту — его измерили её Apple Watch и оповестили владелицу об аномально высоких цифрах. Женщина говорит, что никаких нагрузок в тот день у нее не было — максимум, подъем на 12 ступеней. Она позвонила мужу, который был на работе, и спросила, стоит ли ей волноваться и что-то делать? Муж посоветовал позвонить врачу.
Дайан оказалась в больнице, и во время ЭКГ выяснилось, что у нее случился сердечный приступ — причём довольно тяжелый. Это так называемая закупорка «артерии вдовы». По словам специалистов, такой приступ в 88% случаев оканчивается смертью пациента — если он происходит не в больнице, где есть всё необходимое для оказания помощи. Женщина пояснила, что она не замечала никаких признаков проблем с сердцем, и, если бы не высокий пульс, который измерили Apple Watch, она и не подумала бы ехать в больницу. Но благодаря своевременно «поднятой» тревоге Дайан осталась жива после опасного приступа.
Женщина вспоминает, что она вовсе не хотела носить Apple Watch, однако её муж Гэри всё равно купил их ей — в результате это решение спасло ей жизнь. Врач сообщил ей, что, если бы она не приехала в больницу, следующий приступ был бы для неё смертельным.
Это не первый случай, когда Apple Watch спасает жизнь своему владельцу. Кроме того, ранее «умные» часы даже помогли раскрыть убийство.
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