ВКонтакте — лидер среди соцсетей по месячному охвату населения России: в декабре 2023 показатель достиг 73%

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Согласно данным проекта Mediascope Cross Web, ВКонтакте достигла рекордного показателя охвата среди населения России. В декабре 2023 года этот охват составил 73%.ВКонтакте укрепляет лидерство как самая популярная соцсеть в России — ежемесячно ВКонтакте пользуется 89 млн человек, по данным Mediascope. Самыми востребованными у пользователей сервисами внутри социальной сети являются видео, вертикальные видео, лента новостей и лента рекомендаций.В топ соцсетей по охвату, по данным исследования, также вошли Telegram (68%), TikTok (55%), Одноклассники (43%), Instagram (20%) и Facebook (13%).