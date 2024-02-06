ВКонтакте — лидер среди соцсетей по месячному охвату населения России: в декабре 2023 показатель достиг 73%

Артем
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Согласно данным проекта Mediascope Cross Web, ВКонтакте достигла рекордного показателя охвата среди населения России. В декабре 2023 года этот охват составил 73%.

ВКонтакте укрепляет лидерство как самая популярная соцсеть в России — ежемесячно ВКонтакте пользуется 89 млн человек, по данным Mediascope. Самыми востребованными у пользователей сервисами внутри социальной сети являются видео, вертикальные видео, лента новостей и лента рекомендаций.

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В топ соцсетей по охвату, по данным исследования, также вошли Telegram (68%), TikTok (55%), Одноклассники (43%), Instagram (20%) и Facebook (13%).

В заметке есть упоминания сервисов компании Meta — Facebook, Instagram, запрещены в РФ.
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