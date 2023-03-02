«ВКонтакте» раздает уникальные обложки для профилей. Как получить?

VK представила новый сервис, который генерирует обложки для аккаунтов пользователей на основе их активности в соцсети. Об этом пишет пресс-служба компании.
Согласно источнику, во «ВКонтакте» теперь можно получить персонализированную обложку для своего профиля — она будет отображаться в верхней части страницы над именем и аватаркой. Изображение генерируется при помощи специально обученной нейросети на основе активности пользователя: его реакций, подписок на сообщества и поведения на площадке в целом.
Чтобы получить персональную обложку от ИИ, нужно перейти в сервис «Обложка от ВКонтакте» и нажать кнопку «Начать». Нейросеть сгенерирует шесть вариантов обложек в разных стилях, а вам останется выбрать из них один и нажать «Установить обложку».
Сервис умеет генерировать изображения в немалом количестве разных стилей — супрематизм, футуризм, пуантилизм, мозаика, киберпанк и другие. Если ИИ будет недостаточно информации о вас, она попросит подписаться на сообщества, которые соответствуют вашим интересам.
Согласно источнику, во «ВКонтакте» теперь можно получить персонализированную обложку для своего профиля — она будет отображаться в верхней части страницы над именем и аватаркой. Изображение генерируется при помощи специально обученной нейросети на основе активности пользователя: его реакций, подписок на сообщества и поведения на площадке в целом.
Чтобы получить персональную обложку от ИИ, нужно перейти в сервис «Обложка от ВКонтакте» и нажать кнопку «Начать». Нейросеть сгенерирует шесть вариантов обложек в разных стилях, а вам останется выбрать из них один и нажать «Установить обложку».
Сервис умеет генерировать изображения в немалом количестве разных стилей — супрематизм, футуризм, пуантилизм, мозаика, киберпанк и другие. Если ИИ будет недостаточно информации о вас, она попросит подписаться на сообщества, которые соответствуют вашим интересам.