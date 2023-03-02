«ВКонтакте» раздает уникальные обложки для профилей. Как получить?

Олег

VK представила новый сервис, который генерирует обложки для аккаунтов пользователей на основе их активности в соцсети. Об этом пишет пресс-служба компании.

VK

Согласно источнику, во «ВКонтакте» теперь можно получить персонализированную обложку для своего профиля — она будет отображаться в верхней части страницы над именем и аватаркой. Изображение генерируется при помощи специально обученной нейросети на основе активности пользователя: его реакций, подписок на сообщества и поведения на площадке в целом.

Чтобы получить персональную обложку от ИИ, нужно перейти в сервис «Обложка от ВКонтакте» и нажать кнопку «Начать». Нейросеть сгенерирует шесть вариантов обложек в разных стилях, а вам останется выбрать из них один и нажать «Установить обложку».

Сервис умеет генерировать изображения в немалом количестве разных стилей — супрематизм, футуризм, пуантилизм, мозаика, киберпанк и другие. Если ИИ будет недостаточно информации о вас, она попросит подписаться на сообщества, которые соответствуют вашим интересам. 

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Источник:
VK
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Комментарии

+548
Paspartu
А на основе моей пассивности сможет?
Сегодня в 11:42
#
+518
law
Проверил такое отстой выдало…
2 часа назад в 12:56
#
Mr.Igor
+85
Mr.Igor law
Просто нейросеть увидела что ты отстой….🤣🤣
14 минут назад
#