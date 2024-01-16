«ВКонтакте» штормит: сайт не открывается, приложение не грузит (ОБНОВЛЕНО)

Пользователи «ВКонтакте» по всей стране жалуются на массовые сбои в работе соцсети. Больше всего сообщений поступает из западной части России, согласно карте сбоев сайта Downdetector.Пользователи пишут, что в основном проблемы наблюдаются с мобильным приложением: оно висит в бесконечной загрузке и не открывает нужные вкладки и сообщества. При этом проблемы возникают не у всех даже в «эпицентре» сбоев.Причины поломки и сроки восстановления доступа пока неизвестны.