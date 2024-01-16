«ВКонтакте» штормит: сайт не открывается, приложение не грузит (ОБНОВЛЕНО)

Олег

VK


Пользователи «ВКонтакте» по всей стране жалуются на массовые сбои в работе соцсети. Больше всего сообщений поступает из западной части России, согласно карте сбоев сайта Downdetector.

Пользователи пишут, что в основном проблемы наблюдаются с мобильным приложением: оно висит в бесконечной загрузке и не открывает нужные вкладки и сообщества. При этом проблемы возникают не у всех даже в «эпицентре» сбоев.

VK

VK

Причины поломки и сроки восстановления доступа пока неизвестны. 

ОБНОВЛЕНО: Комментарий «ВКонтакте»: ВКонтакте работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объёме.

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Источник:
DownDetector
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