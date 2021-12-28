

В сети появляются жалобы на то, что Apple забыла добавить на линейку iPhone 13 настройку шумоподавления. Об этом сообщает зарубежный ресурс 9to5Mac.



Согласно источнику, недовольные владельцы iPhone 13-й серии собрались на Reddit, на форуме официального сайта Apple и в других профильных ресурсах.



Дело вот в чём: на всех более-менее свежих моделях iPhone в «Настройках» есть возможность включить или отключить шумоподавление при звонках — как обычных телефонных, так и FaceTime/Zoom и прочих. Тумблер расположен в разделе «Универсальный доступ», в подпункте «Аудиовизуализация» — кстати, этот раздел хорошо знаком любителям видеть вспышку камеры при входящих уведомлениях. Здесь есть переключатель под названием «Шумоподавление телефона» — его можно, скажем, отключить, если в текущей обстановке оно работает некорректно или мешает общаться.



Однако на iPhone 13 этой настройки почему-то нет. Пока непонятно, затронула ли проблема отдельных владельцев «тринашек» или тумблер отсутствует в них по определению — и это важный нюанс. Дело в том, что если тумблер пропал не у всех, то это может означать выход из строя дополнительного микрофона на их смартфонах. К слову, некоторые пользователи поначалу подумали, что Apple действительно убрала этот микрофон из свежей линейки iPhone и шумоподавление больше не поддерживается (к счастью, это не так).



По факту же аппаратный «шумодав» в iPhone 13 имеется, и он всегда по умолчанию включен. А вот выключить его пока не представляется возможным. Пользователи жалуются, что иногда это необходимо — например, когда собеседник слышит их прерывисто или неясно.



Обсуждение этой проблемы тянется аж с конца октября — с того момента вышло уже несколько сборок iOS 15, но ни одна из них не исправила проблему.





