Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что не пользуется мобильным телефоном. Об этом рассказали несколько российских СМИ.
Известный журналист и модератор пленарного заседания «Восточного экономического форума» Сергей Брилев обратил внимание, что у Путина нет «мобильника»:
«Я сейчас приглядывался там, перед тем, как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель — у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит», — сказал он Владимиру Владимировичу.
«Мне кажется, это нетрудно было заметить», — ответил Путин
После этой фразы Брилев поинтересовался у президента, пользуется ли он вообще мобильным телефоном, на что Владимир Путин ответил отрицательно.
В словах журналиста была отсылка к ситуации, когда ранее у канцлера Германии Ангелы Меркель зазвонил телефон прямо в самом начале переговоров с Владимиром Путиным. Президент не смутился и продолжил говорить, когда Меркель достала смартфон и отключила его.
На том же экономическом форуме пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что у президента РФ нет ни одного аккаунта в соцсетях. Сам Путин не может вести их, так как очень занят, но при этом не желает доверять оформление страничек от своего имени кому-то другому. Ранее Песков заявлял, что президент РФ использует исключительно «защищенную систему связи».
Ранее мы рассказали о новом способе взлома аккаунта в WhatsApp — его можно применить против любого. Кроме того, зарубежный хакер MG показал новое поколение своего «троянского кабеля» для взлома iPhone.
В словах журналиста была отсылка к ситуации, когда ранее у канцлера Германии Ангелы Меркель зазвонил телефон прямо в самом начале переговоров с Владимиром Путиным. Президент не смутился и продолжил говорить, когда Меркель достала смартфон и отключила его.
На том же экономическом форуме пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что у президента РФ нет ни одного аккаунта в соцсетях. Сам Путин не может вести их, так как очень занят, но при этом не желает доверять оформление страничек от своего имени кому-то другому. Ранее Песков заявлял, что президент РФ использует исключительно «защищенную систему связи».
Ранее мы рассказали о новом способе взлома аккаунта в WhatsApp — его можно применить против любого. Кроме того, зарубежный хакер MG показал новое поколение своего «троянского кабеля» для взлома iPhone.
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Он сам весь мобильный.)
Но да, ультразвуковых ракет у них конечно нет. Ну, кто на что горазд, как говорится.