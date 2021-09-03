

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что не пользуется мобильным телефоном. Об этом рассказали несколько российских СМИ.



Известный журналист и модератор пленарного заседания «Восточного экономического форума» Сергей Брилев обратил внимание, что у Путина нет «мобильника»:



«Я сейчас приглядывался там, перед тем, как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель — у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит», — сказал он Владимиру Владимировичу.





«Мне кажется, это нетрудно было заметить», — ответил Путин