Во всем виноваты игры: зарубежный контент хотят запретить ради здоровья граждан

В России готовится законопроект, ограничивающий доступ к иностранным видеоиграм.Об этом сообщает «Коммерсант». Минэкономики, Минздрав, Роскомнадзор и Минцифры уже готовят совместный законопроект, который обяжет разработчиков и издателей видеоигр помечать контент возрастными ограничениями. Также планируется ввести запрет на выпуск и продажу игр, которые содержат запрещённую для распространения информацию противоречащую законам РФ.Оценивать игровой контент будут специальные экспертные организации, критерии отбора которых разработает Роскомнадзор. Участники рынка опасаются, что подобные меры могут привести к блокировке зарубежных площадок игровой дистрибуции, которые откажутся исполнять требования регуляторов.Отмечается, что новые изменения необходимы для «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан» и для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента». Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.