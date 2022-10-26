Россия Игры

Во всем виноваты игры: зарубежный контент хотят запретить ради здоровья граждан

Артем
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В России готовится законопроект, ограничивающий доступ к иностранным видеоиграм.

Об этом сообщает «Коммерсант». Минэкономики, Минздрав, Роскомнадзор и Минцифры уже готовят совместный законопроект, который обяжет разработчиков и издателей видеоигр помечать контент возрастными ограничениями. Также планируется ввести запрет на выпуск и продажу игр, которые содержат запрещённую для распространения информацию противоречащую законам РФ.

Оценивать игровой контент будут специальные экспертные организации, критерии отбора которых разработает Роскомнадзор. Участники рынка опасаются, что подобные меры могут привести к блокировке зарубежных площадок игровой дистрибуции, которые откажутся исполнять требования регуляторов.

Отмечается, что новые изменения необходимы для «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан» и для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента». Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.
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Источник:
Коммерсант
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Комментарии

+4423
Carter_Mayers
Это уже чинуш, Роскомпозор и Минцифры пора запретить. От них один вред и для людей и для бизнеса, идиоты и популисты. Типичные цензурщики, которые ничего не могу и не умеют создать, зато вопят о вреде лишь бы очередные запреты внедрить. Устроили тут Северную Корею или Иран, клоуны
Сегодня в 12:01
#
tellurian
+4631
tellurian
Вот им делать нечего. Нашли проблему там, где её нет.
И так многие производители ушли из России, остатки тоже уйдут :(
Российских не так много.
Сегодня в 12:10
#
+15
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Так пусть тогда уже нормально поддержат наших разработчиков. Если чужое ограничивать, то наше надо расширять.
Сегодня в 12:14
#
+30
Nikodimus73
Ограничить, запретить, конфисковать, оштрафовать- вот основные функции данного органа!
час назад в 13:41
#
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