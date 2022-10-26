Во всем виноваты игры: зарубежный контент хотят запретить ради здоровья граждан

В России готовится законопроект, ограничивающий доступ к иностранным видеоиграм.
Об этом сообщает «Коммерсант». Минэкономики, Минздрав, Роскомнадзор и Минцифры уже готовят совместный законопроект, который обяжет разработчиков и издателей видеоигр помечать контент возрастными ограничениями. Также планируется ввести запрет на выпуск и продажу игр, которые содержат запрещённую для распространения информацию противоречащую законам РФ.
Оценивать игровой контент будут специальные экспертные организации, критерии отбора которых разработает Роскомнадзор. Участники рынка опасаются, что подобные меры могут привести к блокировке зарубежных площадок игровой дистрибуции, которые откажутся исполнять требования регуляторов.
Отмечается, что новые изменения необходимы для «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан» и для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента». Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.