iPhone 15 Ultra

Вот почему стоит дождаться iPhone 15 Ultra вместо покупки iPhone 14 Pro Max

Олег

iPhone 15 Ultra


Из-за проблем на крупнейшем заводе-партнере Apple — Foxconn в Китае — в ближайшие пару месяцев Pro-модели iPhone, скорее всего, окажутся в дефиците. Он вполне может затронуть и Россию, поскольку продавцы покупают смартфоны из-за рубежа, и запасы способны вскоре истощиться. Особенно ввиду предстоящих праздников.

Поскольку купить iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в ближайшее время может быть не так просто, как раньше, в MacRumors собрал несколько причин вовсе его не брать, а вместо этого дождаться следующей модели — iPhone 15 Pro Max (или Ultra).
  • USB-С. Множество инсайдов подтверждают, что Pro-модели iPhone 15 получат новый порт вместо Lightning. Он гораздо удобнее и универсальнее; очевидно, что будущее iPhone связано именно с USB-С.
  • SoC Apple A17. По слухам, этот чип будет внедрен только в Pro-версии iPhone 15. Он традиционно будет более производительным и энергоэффективным, чем A16 в iPhone 14 Pro.
  • Перископ. Несколько инсайдов с большой уверенностью сообщают, что в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra появится перископный объектив. С этим нововведением смартфон предложит 10х-оптический зум против 3х в текущих моделях.
  • Новые кнопки. Мы неоднократно слышали, что в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra физические кнопки будут заменены на сенсорные площадки с тактильной отдачей.
  • Новый корпус. Совсем недавно появились утечки, демонстрирующие совершенно новую форму корпуса в стиле актуальных MacBook Pro: задний край будет закруглен, чтобы удобнее лежать в ладони.
А если у вас нет возможности купить новинку, ранее мы подробно рассказали, какую модель iPhone можно приобрести на вторичном рынке за вменяемые 15-35 тысяч рублей. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Денис Добрыян
+181
Денис Добрыян
Ерунда. Лучше подождать 16 или 17, уж они точно будут лучше и 14-го и 15-го!!
Сегодня в 09:20
#
tellurian
+4802
tellurian
Можно всю жизнь ждать что-то, а лучше пойти и купить и получать удовольствие сейчас, а не потом.
2 часа назад в 09:47
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Ckor_30
+617
Ckor_30
В андроид смартфонах всё это давно есть чего ждать и оплата телефоном по мир пэй и другими видами оплаты Apple только догоняет андроид .
2 часа назад в 09:54
#
EDD
+144
EDD
Перископный объектив — это как? Как подзорная труба будет выдвигаться?) Все три?))
2 часа назад в 10:05
#
+241
Павел19562
Лучше дождаться когда в базе будет 120 герц и взять этот смартфон.
час назад в 11:21
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banditos
+89
banditos
Вот когда будет кибермодификация человека тогда стоит ждать;)
час назад в 11:29
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