Вот почему стоит дождаться iPhone 15 Ultra вместо покупки iPhone 14 Pro Max

Из-за проблем на крупнейшем заводе-партнере Apple — Foxconn в Китае — в ближайшие пару месяцев Pro-модели iPhone, скорее всего, окажутся в дефиците. Он вполне может затронуть и Россию, поскольку продавцы покупают смартфоны из-за рубежа, и запасы способны вскоре истощиться. Особенно ввиду предстоящих праздников.
Поскольку купить iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в ближайшее время может быть не так просто, как раньше, в MacRumors собрал несколько причин вовсе его не брать, а вместо этого дождаться следующей модели — iPhone 15 Pro Max (или Ultra).
- USB-С. Множество инсайдов подтверждают, что Pro-модели iPhone 15 получат новый порт вместо Lightning. Он гораздо удобнее и универсальнее; очевидно, что будущее iPhone связано именно с USB-С.
- SoC Apple A17. По слухам, этот чип будет внедрен только в Pro-версии iPhone 15. Он традиционно будет более производительным и энергоэффективным, чем A16 в iPhone 14 Pro.
- Перископ. Несколько инсайдов с большой уверенностью сообщают, что в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra появится перископный объектив. С этим нововведением смартфон предложит 10х-оптический зум против 3х в текущих моделях.
- Новые кнопки. Мы неоднократно слышали, что в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra физические кнопки будут заменены на сенсорные площадки с тактильной отдачей.
- Новый корпус. Совсем недавно появились утечки, демонстрирующие совершенно новую форму корпуса в стиле актуальных MacBook Pro: задний край будет закруглен, чтобы удобнее лежать в ладони.
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