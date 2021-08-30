



Известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что в линейке iPhone 13 реализована технология, позволяющая пользоваться спутниковой связью на околоземной орбите. По его мнению, это позволит обладателям новых смартфонов Apple созваниваться и пользоваться интернетом даже при отсутствии доступа к сетям сотовой связи.



Инженер и руководитель Errata Security Роберт Грэм объяснил, что Минг-Чи Куо ошибается.



На самом деле в iPhone 13 появилась поддержка диапазона, который ещё недавно был закреплён за спутниковыми системами, а теперь его экспроприировали для использования в сетях 4G и 5G в наземных базовых станциях.



Речь идёт о частотном диапазоне от 2,4835 ГГц до 2,4950 ГГц, который входит в том числе в верхний спектр 14-го канала Wi-Fi. В большинстве стран он не используется, но в некоторых странах разрешён (например, в США он поддерживается устаревшими роутерами стандарта IEEE 802.11b). В спецификациях 5G этот диапазон обозначен как n53 и поддерживается в модемах Qualcomm Snadragon X60 и X65, модифицированные версии которых установлены в смартфоны Apple.



С 1995 года указанный диапазон применялся в мобильных телефонах, которые обслуживал оператор Globalstar. Его устройства пользовались популярностью у нефтяников и туристов, поскольку они позволяли вызвать помощь нажатием одной кнопки, даже если была недоступна сотовая связь. Несколько лет назад Globalstar закрыл эту часть своего бизнеса, а использовавшиеся им частоты высвободились под другие нужды.







