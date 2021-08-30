iPhone 12

Известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что в линейке iPhone 13 реализована технология, позволяющая пользоваться спутниковой связью на околоземной орбите. По его мнению, это позволит обладателям новых смартфонов Apple созваниваться и пользоваться интернетом даже при отсутствии доступа к сетям сотовой связи.

Инженер и руководитель Errata Security Роберт Грэм объяснил, что Минг-Чи Куо ошибается.

На самом деле в iPhone 13 появилась поддержка диапазона, который ещё недавно был закреплён за спутниковыми системами, а теперь его экспроприировали для использования в сетях 4G и 5G в наземных базовых станциях.

Речь идёт о частотном диапазоне от 2,4835 ГГц до 2,4950 ГГц, который входит в том числе в верхний спектр 14-го канала Wi-Fi. В большинстве стран он не используется, но в некоторых странах разрешён (например, в США он поддерживается устаревшими роутерами стандарта IEEE 802.11b). В спецификациях 5G этот диапазон обозначен как n53 и поддерживается в модемах Qualcomm Snadragon X60 и X65, модифицированные версии которых установлены в смартфоны Apple.

С 1995 года указанный диапазон применялся в мобильных телефонах, которые обслуживал оператор Globalstar. Его устройства пользовались популярностью у нефтяников и туристов, поскольку они позволяли вызвать помощь нажатием одной кнопки, даже если была недоступна сотовая связь. Несколько лет назад Globalstar закрыл эту часть своего бизнеса, а использовавшиеся им частоты высвободились под другие нужды.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Появились несколько новых подробностей об iPhone 13. Они вам понравятся Появились несколько новых подробностей об iPhone 13. Они вам понравятся

Стало известно название следующего iPhone. Мы увидим его осенью Стало известно название следующего iPhone. Мы увидим его осенью

Названы все устройства Apple, который представят в этом году. Одной долгожданной новинки может не быть Названы все устройства Apple, который представят в этом году. Одной долгожданной новинки может не быть