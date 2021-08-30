Модельный ряд iPhone 13 будет оснащен чипом для приема спутниковой связи. Это позволит владельцам звонить и отправлять сообщения в районах без покрытия 4G или 5G. Об этом сообщает аналитик Минг Чжи Куо. 

Модели iPhone 13 получат чип с поддержкой сети LEO. Если включить соответствующую функцию в настройках, это позволит пользователям iPhone 13‌ совершать звонки и отправлять сообщения вне доступа к 4G или 5G. 

По слухам, в iPhone 13 поставят чип Qualcomm X60, поддерживающий спутниковую связь. Причем, Apple будет первой компанией, которая получит его. Другие бренды смартфонов смогут интегрировать его в устройства только в 2022 году.

Спутниковой связью в частности занимается компания Илона Маска SpaceX. Она уже тестирует спутниковый интернет в США и Канаде. Впрочем, с наибольшей долей вероятности с Apple будет сотрудничать компания Globalstar. По имеющимся данным, Qualcomm работает с Globalstar для поддержки диапазона n53.  


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9to5mac 9to5mac

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