Возрожденная «Волга» представила первые автомобили. Без критики не обошлось

VOLGA С40 — седан класса D (Changan Raeton Plus);

VOLGA К30 — кроссовер класса С (Changan Auchan Z6);

VOLGA К40 — кроссовер класса D (Changan Oushan X5).

«У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы»,— отметил премьер.

Сразу три автомобиля бренда Volga показали на выставке в Нижнем Новгороде. Стенд с новыми моделями посетил премьер-министр Михаил Мишустин.Новые автомобили представлены в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). Дизайн выглядит современно, однако назвать новинки отечественными можно с натяжкой — все три модели лишь локализация китайских Changan.Первые представители новой «Волги» будут доступны в трех классах:Во всех установлен бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил и семиступенчатая автоматическая коробка передач, а также интегрированы интеллектуальные системы помощи водителю.Оценить работу успел Михаил Мишустин. Премьер-министр посидел в салоне автомобиля, оценил дизайн кузова, но раскритиковал руководство за недостаточное внимание к деталям.Выпуск VOLGA планируется начать в этому году.