Возрожденная «Волга» представила первые автомобили. Без критики не обошлось

Артем
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Сразу три автомобиля бренда Volga показали на выставке в Нижнем Новгороде. Стенд с новыми моделями посетил премьер-министр Михаил Мишустин.

Новые автомобили представлены в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). Дизайн выглядит современно, однако назвать новинки отечественными можно с натяжкой — все три модели лишь локализация китайских Changan. 

Первые представители новой «Волги» будут доступны в трех классах: 

  • VOLGA С40 — седан класса D (Changan Raeton Plus); 
  • VOLGA К30 — кроссовер класса С (Changan Auchan Z6);
  • VOLGA К40 — кроссовер класса D (Changan Oushan X5). 


Во всех установлен бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил и семиступенчатая автоматическая коробка передач, а также интегрированы интеллектуальные системы помощи водителю. 
Оценить работу успел Михаил Мишустин. Премьер-министр посидел в салоне автомобиля, оценил дизайн кузова, но раскритиковал руководство за недостаточное внимание к деталям.

«У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы»,— отметил премьер.

Выпуск VOLGA планируется начать в этому году.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

tellurian
+1363
tellurian
Для кого и для чего?
Ради работы людей?
Цена х2 или х3?
час назад в 14:05
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