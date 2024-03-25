Вскрылась странная ошибка Apple, связанная с выходом обновлений ПО



Компания Apple допустила ошибку при выпуске очередного апдейта для своих смарт-меток AirTag, из-за чего он вышел не вовремя. На это обратили внимание в 9to5Mac.



Согласно источнику, свежая сборка 2A73 / 2.0.73 для AirTag должна была развертываться постепенно — начать 19 марта и распространяться до 9 апреля по всему миру. Такой способ распространения прошивки был выбран Apple, чтобы предотвратить перегрузку своих серверов.







Однако все AirTag по всему миру были обновлены одновременно, что расходится с планами Apple. Судя по всему, компания допустила ошибку при установке отсрочки для разных стран: вместо формата мм/дд/2024 был применен мм/дд/24. По этой причине автоматика не восприняла разные даты; распознав лишь 2024 год, сервер разослал обновление сразу всем AirTag.