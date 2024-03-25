Вскрылась странная ошибка Apple, связанная с выходом обновлений ПО

Олег

Кукъ


Компания Apple допустила ошибку при выпуске очередного апдейта для своих смарт-меток AirTag, из-за чего он вышел не вовремя. На это обратили внимание в 9to5Mac.

Согласно источнику, свежая сборка 2A73 / 2.0.73 для AirTag должна была развертываться постепенно — начать 19 марта и распространяться до 9 апреля по всему миру. Такой способ распространения прошивки был выбран Apple, чтобы предотвратить перегрузку своих серверов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Однако все AirTag по всему миру были обновлены одновременно, что расходится с планами Apple. Судя по всему, компания допустила ошибку при установке отсрочки для разных стран: вместо формата мм/дд/2024 был применен мм/дд/24. По этой причине автоматика не восприняла разные даты; распознав лишь 2024 год, сервер разослал обновление сразу всем AirTag. 

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
AirTag помог уличить «чемоданного воришку»
Apple должна пресечь непотребное использование «Локатора» в iOS. Ученые придумали метод
Власти задали Apple ряд щекотливых вопросов. Ответы могут порадовать россиян

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс» признал, что повышает цены для обладателей подписки «Плюс»
Таксисты возмутились от наглости пассажиров: за копейки вызывают самые крутые машины и обносят салон подчистую
«Яндекс Go» наказал таксистов без лицензий
У «Сбера» сломались переводы по номеру телефона

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

0
Пользователь удален
Грустно это всё
Сегодня в 17:51
#
0
Пользователь удален
Прикрепил фото
Сегодня в 17:52
#
+117
Teenzet
Как же так
2 часа назад в 19:27
#