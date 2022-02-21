Технология eSIM появилась в мобильных устройствах достаточно давно. Она постепенно приходит на смену физическим пластиковым SIM-картам и распространяется по всему миру. Пришла она и в Россию, где eSIM вполне можно купить и использовать.
В этом материале я решил рассказать, как в нашей стране обстоят дела с eSIM: можно ли купить такую «симку», где и как это сделать, сколько это стоит и какие нюансы вас ждут в этом процессе. А в конце я раскрою один полезный секрет — есть способ перевести любой номер телефона на eSIM.
Что такое eSIM
Сначала вкратце стоит объяснить, о чем вообще идет речь. eSIM — это универсальная программируемая карта, которая встроена в устройство и не извлекается из него. Обычно eSIM по-русски расшифровывают как «электронная симка», но это не совсем верно; в английском варианте это embedded SIM — то есть, «встроенная симка». Чем она, по сути, и является.
Чип eSIM программируется специальными операторскими профилями, которые содержат в себе номер телефона и настройки связи. Для пользователя eSIM от обычной SIM отличается только тем, что первую нельзя извлечь. В процессе эксплуатации эти «симки» аналогичны. При этом eSIM считается более удобным и продвинутым вариантом, поскольку в идеальных условиях купить и настроить её можно не выходя из дома и не вставая со стула. А еще всего один чип eSIM способен хранить в памяти до 5 разных номеров и включать их по очереди — а в iPhone 13 даже до двух номеров одновременно. Теоретически, таким образом можно вовсе обойтись без пластика.
В чём подвох eSIM в РФ
Когда технология активно начала распространяться по всему миру, в России она долгое время не использовалась. Дело в том, что сама идея eSIM — виртуальной сим-карты, которая покупается удаленно — противоречила российскому законодательству; то есть, законы оказались к ней не готовы. По правилам, в РФ абонент должен явиться к оператору лично с паспортом, и только после идентификации его личности вендор имеет право продать ему номер.
Сегодня основные «непонятки» между eSIM и законом РФ успешно улажены, однако технология всё равно имеет в нашей стране некоторые ограничения. Об этом мы еще поговорим.
eSIM в России
К счастью, в 2022 году в нашей стране можно легально и относительно просто приобрести и использовать eSIM у большинства отечественных операторов связи. Однако работает она у нас всё же не совсем так, как было задумано — ведь требование идентифицировать абонента никуда не делось. И всё же операторы — каждый по-своему — нашли выход из положения и предлагают свои eSIM продвинутым абонентам.
Самый простой и беспроблемный способ получить eSIM — прийти за ней в салон связи, подобно тому, как мы раньше покупали обычную «симку». Однако это не так интересно и современно, и каждый уважающий себя технарь или просто «щарящий за технологии» хочет получить eSIM именно дистанционно. Это можно сделать, но с некоторыми оговорками.
А в чем же ущемили работу eSIM в нашей стране?
Этот путь каждый раз начинается одинаково — с официального сайта оператора. Открывайте любую поисковую систему, вводите туда фразу «eSIM [название оператора]» и переходите сразу на нужную страницу. Процесс выбора номера и его оплаты зачастую очень схож, а вот метод подтверждения личности каждый оператор выбирает свой.
Например, МТС перед покупкой eSIM предлагает авторизоваться с уже имеющимся у вас номером телефона этого оператора. Таким образом компания сверяет данные и считает, что она вас идентифицировала — ведь при покупке текущей «симки» вы уже были в салоне и показывали паспорт. Однако в качестве дополнительной проверки МТС может попросить вас привязать аккаунт Госуслуг перед или после покупки eSIM.
С покупкой eSIM у МТС есть несколько «приколов»:
Tele2 предлагает более гибкий вариант. На сайте оператора будущий (или действующий) абонент приглашается установить официальное мобильное приложение и продолжить оформление номера в нем. После установки вы действительно увидите eSIM прямо на первом экране. Нажав на него, можно выбрать свой регион и тарифный план (подсказка: пролистайте в самый низ списка и выберите «Другие тарифы» — там есть бесплатный), после чего система предложит выбрать себе номер. Здесь тоже есть лайфхак: если ни один номер в списке вам не нравится, вернитесь на шаг назад и зайдите снова — список номеров обновится.
В результате мы видим 0 рублей за номер и 0 рублей за покупку тарифа. Далее предлагается на выбор два варианта идентификации личности: с помощью уже имеющегося номера Tele2, или же посредством «Единой биометрической системы». Оформиться просто через Госуслуги нельзя. Но это уже лучше, чем у Мегафона.
С Билайном всё просто — купить eSIM удаленно нельзя ни при каком раскладе. Топай в салон, ты ж не гордый. Проходим мимо.
Помимо так называемой «большой четверки» в России ежедневно появляются новые и новые виртуальные операторы: СберМобайл, Тинькофф Мобайл, Ростелеком, недавно вот была новость, что супермаркет «Магнит» тоже запустит своего. С такими операторами зачастую всё немного проще: если вы клиент банка, которому принадлежит виртуальный оператор, то свою, личность вы, по сути, уже подтвердили. А значит купить у своего же банка eSIM не составит большой проблемы.
С этой же особенностью связан обещанный мною лайфхак по переносу номера. Он может быть удобен не всем, но я им однажды воспользовался. Я купил пластиковую SIM-карту Мегафона, поскольку салон в городе моего пребывания не имел прав на выдачу eSIM. После чего пришел домой, открыл приложение «Тинькофф» и в несколько кликов оформил заявку переход в Тинькофф Мобайл со своим номером — тем самым, мегафоновским пластиком. Симка полежала несколько дней, после чего я получил eSIM Тинькофф Мобайл с номером от Мегафона. Если для вас важно сохранить именно ваш номер, а не оператора, и при этом перейти на eSIM, то можете воспользоваться моей фишкой — практически любой виртуальный оператор предоставит вам такую возможность.
Вместо итогов
Россияне всё-таки дождались того времени, когда eSIM в наших новеньких iPhone не является мертворожденной примочкой. У нас в стране действительно можно пользоваться eSIM, например, чтобы превратить обычный смартфон в «двухсимочный» или избавиться от надоедливого пластика. А еще переход на eSIM значительно усиливает безопасность онлайн-банкинга, мессенджеров и других данных — почему это так, я рассказал в другом материале.
В этом материале я решил рассказать, как в нашей стране обстоят дела с eSIM: можно ли купить такую «симку», где и как это сделать, сколько это стоит и какие нюансы вас ждут в этом процессе. А в конце я раскрою один полезный секрет — есть способ перевести любой номер телефона на eSIM.
Что такое eSIM
Сначала вкратце стоит объяснить, о чем вообще идет речь. eSIM — это универсальная программируемая карта, которая встроена в устройство и не извлекается из него. Обычно eSIM по-русски расшифровывают как «электронная симка», но это не совсем верно; в английском варианте это embedded SIM — то есть, «встроенная симка». Чем она, по сути, и является.
Чип eSIM программируется специальными операторскими профилями, которые содержат в себе номер телефона и настройки связи. Для пользователя eSIM от обычной SIM отличается только тем, что первую нельзя извлечь. В процессе эксплуатации эти «симки» аналогичны. При этом eSIM считается более удобным и продвинутым вариантом, поскольку в идеальных условиях купить и настроить её можно не выходя из дома и не вставая со стула. А еще всего один чип eSIM способен хранить в памяти до 5 разных номеров и включать их по очереди — а в iPhone 13 даже до двух номеров одновременно. Теоретически, таким образом можно вовсе обойтись без пластика.
В чём подвох eSIM в РФ
Когда технология активно начала распространяться по всему миру, в России она долгое время не использовалась. Дело в том, что сама идея eSIM — виртуальной сим-карты, которая покупается удаленно — противоречила российскому законодательству; то есть, законы оказались к ней не готовы. По правилам, в РФ абонент должен явиться к оператору лично с паспортом, и только после идентификации его личности вендор имеет право продать ему номер.
Сегодня основные «непонятки» между eSIM и законом РФ успешно улажены, однако технология всё равно имеет в нашей стране некоторые ограничения. Об этом мы еще поговорим.
eSIM в России
К счастью, в 2022 году в нашей стране можно легально и относительно просто приобрести и использовать eSIM у большинства отечественных операторов связи. Однако работает она у нас всё же не совсем так, как было задумано — ведь требование идентифицировать абонента никуда не делось. И всё же операторы — каждый по-своему — нашли выход из положения и предлагают свои eSIM продвинутым абонентам.
Самый простой и беспроблемный способ получить eSIM — прийти за ней в салон связи, подобно тому, как мы раньше покупали обычную «симку». Однако это не так интересно и современно, и каждый уважающий себя технарь или просто «щарящий за технологии» хочет получить eSIM именно дистанционно. Это можно сделать, но с некоторыми оговорками.
А в чем же ущемили работу eSIM в нашей стране?
- Во-первых, вам обязательно придется подтвердить свою личность тем или иным способом. В соседней Украине, например, SIM-карты официально продают без паспортов, поэтому между покупкой eSIM на сайте оператора и началом работы с ней проходит примерно 40 секунд.
- Во-вторых, российские eSIM не поддерживают смарт-устройства — например, те же Apple Watch. Дело в том, что аксессуары зачастую требуют не полноценную eSIM, а дублирующую ваш основной номер. Поскольку в РФ запрещено дублировать «симки», использовать «умные» аксессуары от Apple или Samsung с поддержкой сellular здесь тоже не получится. Собственно, у нас такие версии официально и не продаются.
Этот путь каждый раз начинается одинаково — с официального сайта оператора. Открывайте любую поисковую систему, вводите туда фразу «eSIM [название оператора]» и переходите сразу на нужную страницу. Процесс выбора номера и его оплаты зачастую очень схож, а вот метод подтверждения личности каждый оператор выбирает свой.
Например, МТС перед покупкой eSIM предлагает авторизоваться с уже имеющимся у вас номером телефона этого оператора. Таким образом компания сверяет данные и считает, что она вас идентифицировала — ведь при покупке текущей «симки» вы уже были в салоне и показывали паспорт. Однако в качестве дополнительной проверки МТС может попросить вас привязать аккаунт Госуслуг перед или после покупки eSIM.
С покупкой eSIM у МТС есть несколько «приколов»:
- Во-первых, купить карточку с бесплатным тарифом у вас не выйдет — оператор не предоставляет такого варианта, предлагая на этапе выбора всего 2-3 тарифа стоимостью 350-1000 рублей в зависимости от региона. Да, абонплату нужно будет оплатить сразу.
- Во-вторых, я столкнулся с анекдотичной ситуацией: купить eSIM дистанционно я могу, а поменять уже имеющийся пластик на eSIM — нет. Я озвучил этот каламбур сотруднику поддержки, на что он не нашел ответа.
Tele2 предлагает более гибкий вариант. На сайте оператора будущий (или действующий) абонент приглашается установить официальное мобильное приложение и продолжить оформление номера в нем. После установки вы действительно увидите eSIM прямо на первом экране. Нажав на него, можно выбрать свой регион и тарифный план (подсказка: пролистайте в самый низ списка и выберите «Другие тарифы» — там есть бесплатный), после чего система предложит выбрать себе номер. Здесь тоже есть лайфхак: если ни один номер в списке вам не нравится, вернитесь на шаг назад и зайдите снова — список номеров обновится.
В результате мы видим 0 рублей за номер и 0 рублей за покупку тарифа. Далее предлагается на выбор два варианта идентификации личности: с помощью уже имеющегося номера Tele2, или же посредством «Единой биометрической системы». Оформиться просто через Госуслуги нельзя. Но это уже лучше, чем у Мегафона.
С Билайном всё просто — купить eSIM удаленно нельзя ни при каком раскладе. Топай в салон, ты ж не гордый. Проходим мимо.
Помимо так называемой «большой четверки» в России ежедневно появляются новые и новые виртуальные операторы: СберМобайл, Тинькофф Мобайл, Ростелеком, недавно вот была новость, что супермаркет «Магнит» тоже запустит своего. С такими операторами зачастую всё немного проще: если вы клиент банка, которому принадлежит виртуальный оператор, то свою, личность вы, по сути, уже подтвердили. А значит купить у своего же банка eSIM не составит большой проблемы.
С этой же особенностью связан обещанный мною лайфхак по переносу номера. Он может быть удобен не всем, но я им однажды воспользовался. Я купил пластиковую SIM-карту Мегафона, поскольку салон в городе моего пребывания не имел прав на выдачу eSIM. После чего пришел домой, открыл приложение «Тинькофф» и в несколько кликов оформил заявку переход в Тинькофф Мобайл со своим номером — тем самым, мегафоновским пластиком. Симка полежала несколько дней, после чего я получил eSIM Тинькофф Мобайл с номером от Мегафона. Если для вас важно сохранить именно ваш номер, а не оператора, и при этом перейти на eSIM, то можете воспользоваться моей фишкой — практически любой виртуальный оператор предоставит вам такую возможность.
Вместо итогов
Россияне всё-таки дождались того времени, когда eSIM в наших новеньких iPhone не является мертворожденной примочкой. У нас в стране действительно можно пользоваться eSIM, например, чтобы превратить обычный смартфон в «двухсимочный» или избавиться от надоедливого пластика. А еще переход на eSIM значительно усиливает безопасность онлайн-банкинга, мессенджеров и других данных — почему это так, я рассказал в другом материале.
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