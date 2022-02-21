Технология eSIM появилась в мобильных устройствах достаточно давно. Она постепенно приходит на смену физическим пластиковым SIM-картам и распространяется по всему миру. Пришла она и в Россию, где eSIM вполне можно купить и использовать.

В этом материале я решил рассказать, как в нашей стране обстоят дела с eSIM: можно ли купить такую «симку», где и как это сделать, сколько это стоит и какие нюансы вас ждут в этом процессе. А в конце я раскрою один полезный секрет — есть способ перевести любой номер телефона на eSIM.

Что такое eSIM 

eSIM

Сначала вкратце стоит объяснить, о чем вообще идет речь. eSIM — это универсальная программируемая карта, которая встроена в устройство и не извлекается из него. Обычно eSIM по-русски расшифровывают как «электронная симка», но это не совсем верно; в английском варианте это embedded SIM — то есть, «встроенная симка». Чем она, по сути, и является.

Чип eSIM программируется специальными операторскими профилями, которые содержат в себе номер телефона и настройки связи. Для пользователя eSIM от обычной SIM отличается только тем, что первую нельзя извлечь. В процессе эксплуатации эти «симки» аналогичны. При этом eSIM считается более удобным и продвинутым вариантом, поскольку в идеальных условиях купить и настроить её можно не выходя из дома и не вставая со стула. А еще всего один чип eSIM способен хранить в памяти до 5 разных номеров и включать их по очереди — а в iPhone 13 даже до двух номеров одновременно. Теоретически, таким образом можно вовсе обойтись без пластика.

В чём подвох eSIM в РФ 

Когда технология активно начала распространяться по всему миру, в России она долгое время не использовалась. Дело в том, что сама идея eSIM — виртуальной сим-карты, которая покупается удаленно — противоречила российскому законодательству; то есть, законы оказались к ней не готовы. По правилам, в РФ абонент должен явиться к оператору лично с паспортом, и только после идентификации его личности вендор имеет право продать ему номер.

Сегодня основные «непонятки» между eSIM и законом РФ успешно улажены, однако технология всё равно имеет в нашей стране некоторые ограничения. Об этом мы еще поговорим.

eSIM в России 

Apple Watch

К счастью, в 2022 году в нашей стране можно легально и относительно просто приобрести и использовать eSIM у большинства отечественных операторов связи. Однако работает она у нас всё же не совсем так, как было задумано — ведь требование идентифицировать абонента никуда не делось. И всё же операторы — каждый по-своему — нашли выход из положения и предлагают свои eSIM продвинутым абонентам.

Самый простой и беспроблемный способ получить eSIM — прийти за ней в салон связи, подобно тому, как мы раньше покупали обычную «симку». Однако это не так интересно и современно, и каждый уважающий себя технарь или просто «щарящий за технологии» хочет получить eSIM именно дистанционно. Это можно сделать, но с некоторыми оговорками.

А в чем же ущемили работу eSIM в нашей стране?
  • Во-первых, вам обязательно придется подтвердить свою личность тем или иным способом. В соседней Украине, например, SIM-карты официально продают без паспортов, поэтому между покупкой eSIM на сайте оператора и началом работы с ней проходит примерно 40 секунд.
  • Во-вторых, российские eSIM не поддерживают смарт-устройства — например, те же Apple Watch. Дело в том, что аксессуары зачастую требуют не полноценную eSIM, а дублирующую ваш основной номер. Поскольку в РФ запрещено дублировать «симки», использовать «умные» аксессуары от Apple или Samsung с поддержкой сellular здесь тоже не получится. Собственно, у нас такие версии официально и не продаются. 
Как купить eSIM в России 

МТС

Этот путь каждый раз начинается одинаково — с официального сайта оператора. Открывайте любую поисковую систему, вводите туда фразу «eSIM [название оператора]» и переходите сразу на нужную страницу. Процесс выбора номера и его оплаты зачастую очень схож, а вот метод подтверждения личности каждый оператор выбирает свой.

Например, МТС перед покупкой eSIM предлагает авторизоваться с уже имеющимся у вас номером телефона этого оператора. Таким образом компания сверяет данные и считает, что она вас идентифицировала — ведь при покупке текущей «симки» вы уже были в салоне и показывали паспорт. Однако в качестве дополнительной проверки МТС может попросить вас привязать аккаунт Госуслуг перед или после покупки eSIM. 

МТС

С покупкой eSIM у МТС есть несколько «приколов»:
  • Во-первых, купить карточку с бесплатным тарифом у вас не выйдет — оператор не предоставляет такого варианта, предлагая на этапе выбора всего 2-3 тарифа стоимостью 350-1000 рублей в зависимости от региона. Да, абонплату нужно будет оплатить сразу.
  • Во-вторых, я столкнулся с анекдотичной ситуацией: купить eSIM дистанционно я могу, а поменять уже имеющийся пластик на eSIM — нет. Я озвучил этот каламбур сотруднику поддержки, на что он не нашел ответа.
Что касается Мегафона, то здесь всё построже. На сайте можно выбрать вариант «Купить eSIM», но на этапе ввода данных доступны только два варианта: самовывоз из салона связи или доставка на дом. Насколько я понимаю, привезут вам ту самую заветную бумажку с распечатанным QR-кодом (скорее всего, одноразовым). В целом, доставка это не самых худший вариант, но очевидно, что доступна она будет далеко не везде. То есть, услугу покупки eSIM полностью удаленно Мегафон, по сути, не предоставляет. Его право. 

Мегафон

Tele2 предлагает более гибкий вариант. На сайте оператора будущий (или действующий) абонент приглашается установить официальное мобильное приложение и продолжить оформление номера в нем. После установки вы действительно увидите eSIM прямо на первом экране. Нажав на него, можно выбрать свой регион и тарифный план (подсказка: пролистайте в самый низ списка и выберите «Другие тарифы» — там есть бесплатный), после чего система предложит выбрать себе номер. Здесь тоже есть лайфхак: если ни один номер в списке вам не нравится, вернитесь на шаг назад и зайдите снова — список номеров обновится. 

Tele2

В результате мы видим 0 рублей за номер и 0 рублей за покупку тарифа. Далее предлагается на выбор два варианта идентификации личности: с помощью уже имеющегося номера Tele2, или же посредством «Единой биометрической системы». Оформиться просто через Госуслуги нельзя. Но это уже лучше, чем у Мегафона.

С Билайном всё просто — купить eSIM удаленно нельзя ни при каком раскладе. Топай в салон, ты ж не гордый. Проходим мимо.

Помимо так называемой «большой четверки» в России ежедневно появляются новые и новые виртуальные операторы: СберМобайл, Тинькофф Мобайл, Ростелеком, недавно вот была новость, что супермаркет «Магнит» тоже запустит своего. С такими операторами зачастую всё немного проще: если вы клиент банка, которому принадлежит виртуальный оператор, то свою, личность вы, по сути, уже подтвердили. А значит купить у своего же банка eSIM не составит большой проблемы.

С этой же особенностью связан обещанный мною лайфхак по переносу номера. Он может быть удобен не всем, но я им однажды воспользовался. Я купил пластиковую SIM-карту Мегафона, поскольку салон в городе моего пребывания не имел прав на выдачу eSIM. После чего пришел домой, открыл приложение «Тинькофф» и в несколько кликов оформил заявку переход в Тинькофф Мобайл со своим номером — тем самым, мегафоновским пластиком. Симка полежала несколько дней, после чего я получил eSIM Тинькофф Мобайл с номером от Мегафона. Если для вас важно сохранить именно ваш номер, а не оператора, и при этом перейти на eSIM, то можете воспользоваться моей фишкой — практически любой виртуальный оператор предоставит вам такую возможность. 

Вместо итогов

Россияне всё-таки дождались того времени, когда eSIM в наших новеньких iPhone не является мертворожденной примочкой. У нас в стране действительно можно пользоваться eSIM, например, чтобы превратить обычный смартфон в «двухсимочный» или избавиться от надоедливого пластика. А еще переход на eSIM значительно усиливает безопасность онлайн-банкинга, мессенджеров и других данных — почему это так, я рассказал в другом материале.



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