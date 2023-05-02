Выпущена утилита для ПК, снижающая шум, нагрев и расходы на электричество

Александр


Разработчик с ником Macer выпустил утилиту Nvidia Power Management (NVPMM). Она позволяет выставлять ограничения на потребление энергии видеокартами NVIDIA в различных программах.

С помощью NVPMM можно снизить максимальную мощность видеокарты для всех приложений или для конкретных программ. При желании также можно повысить мощность, то есть сделать разгон. Разброс минимального и максимального потребления энергии зависит от модели видеокарты. К примеру, NVIDIA GeForce RTX 3080 со стандартными настройками может потреблять до 340 Вт, а благодаря NVPMM можно уменьшить этот показатель вплоть до 100 Вт или увеличить на любое значение до 375 Вт.



Macer рекомендует перед использованием NVPMM запустить утилиту GPU-Z, чтобы точно узнать, в каких пределах можно регулировать энергопотребление видеокарты. Разработчик указывает, что NVPMM представляет собой простой графический интерфейс для командной строки и позволяет менять значения различных параметров видеоадаптера с помощью официально доступного инструмента Nvidia-SMI (System Management Interface).

NVPMM можно использовать, например, для того, чтобы форсированно снижать производительность видеокарты в играх с нетребовательной графикой. Это позволяет снизить шум, нагрев и потребление электроэнергии.

Утилита NVPMM бесплатная и не содержит рекламу или функций, которые разблокировались бы за деньги. С недавним обновлением в ней появилась возможность, позволяющая автоматически возвращать установленные в прошлый раз настройки видеокарты после перезапуска компьютера. Также было реализовано сохранение настроек в файл, чтобы можно было ранить несколько предустановленных профилей.
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Комментарии

+73
rosario Вася Вотафаков
Я не уверен, что у афтербарнера можно настроить профиль под конкретные проги, но могу ошибаться
14 минут назад
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Вася Вотафаков
+5484
Вася Вотафаков rosario
Там вроде и нет такого. Просто 5 общих профилей. И мне кажется этого достаточно. 1660ti tdp 70 ватт со 120.
8 минут назад
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