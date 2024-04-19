Выпущены банковские карты с OLED-экраном. Что они умеют?

Американская компания Sentry представила первые в мире банковские карты, оснащённые OLED-экранами. Они называются Radiance, поддерживают системы Visa и Mastercard, а выпускать их могут разные банки.
Экран загорается на карте в тот момент, когда происходит бесконтактная оплата. Изображение загорается на непродолжительное время за счёт того, что OLED-пиксели получают питание через модуль NFC. Это решение выглядит очень эффектно и позволяет банкам выделить свой продукт на фоне других карт. Например, можно сделать светящимся логотип банка — благодаря подсветке все в магазине увидят, услугами какого банка пользуется владелец такой необычной карты.
Разработчики сообщают, что небольшого заряда хватает на кратковременную подсветку изображения. Чем ближе карта к терминалу, тем дольше и ярче будет свечение — помимо прочего, это позволит понять, находится ли карта на нужном расстоянии от терминала для оплаты. В Sentry не рассказали, какие банки будут выпускать карты Radiance, но уточнили, что их продукт полностью готов к полномасштабному запуску.
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