Apple выпустила третью бета-версию macOS Big Sur 11.3 для разработчиков спустя две недели после предыдущей сборки. В последней версии найдены упоминания о том, что Rosetta 2 может быть удалена из системы.
Сотрудник издания MacRumors Стив Мозер обнаружил в коде обновления строки «Rosetta больше не доступна в этом регионе. Приложения, требующие Rosetta, больше не будут работать». Это указывает на то, что в некоторых регионах по всему миру Rosetta 2 может быть удалена с компьютеров Mac после установки обновления 11.3. Apple не уточняет, о каких именно регионах идет речь, и пока никак не комментирует свое решение. Специалисты предполагают, что подобным ограничением компания хочет стимулировать разработчиков стороннего софта как можно быстрее адаптировать свои продукты для процессоров Apple Silicon. Также есть мнение, что такие радикальные действия вызваны региональными юридическими затруднениями.
Rosetta 2 необходима пользователям Mac с процессорами M1, чтобы запускать и работать с софтом, написанным для Intel. На данный момент очень много сторонних программ всё еще не адаптированы для Apple Silicon.
macOS 11.3 привнесет дополнительные настройки в Safari, «Напоминания» и Apple Music, а также добавит совместимость с контроллерами DualSense и Xbox Series X/S. При запуске приложений iOS/iPadOS на Mac с M1 теперь доступно управление контентом с помощью сочетаний клавиш там, где необходим сенсорный экран. Кроме того, пользователи нескольких колонок HomePod смогут использовать их как стереопару.
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