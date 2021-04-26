



Компания Apple выпустила iOS 14.5. Это обновление тестировалось с января 2021 года и содержит довольно много нововведений, в том числе возможность разблокировки iPhone с помощью Apple Watch для тех, кто носит защитные маски.



iOS 14.5 добавляет линейке iPhone 12 поддержку работы 5G в режиме Dual-SIM в некоторых странах (России нет в их числе) и поддержку геомаячка AirTag, содержит обновлённые карты с более продвинутой системой навигации и позволяет стримить записи спортивных занятий в Apple Fitness+ через AirPlay 2 (опять же не в России). Помимо этого в обновлении доступен набор новых эмодзи, новое приложение «Подкасты» с подписками, рекомендациями и платным контентом, добавлены новые голоса в Siri, появилась поддержка игровых контроллеров серии Xbox Series X, а у линейки iPhone 11 устранён баг в системном приложении с информацией о здоровье аккумулятора. iOS 14.5 также содержит новые настройки приватности, благодаря которым приложения запрашивают у пользователя разрешения на отслеживание его действий в других приложениях и на сайтах.



Также состоялся релиз iPadOS 14.5. Это обновление содержит почти такие же нововведения, как в iOS 14.5, только с поправкой на использование с планшетами.



Проверить наличие этих обновлений можно через системные настройки устройства. В первые часы после выпуска могут наблюдаться проблемы с их скачиванием (например, очень низкая скорость и обрывы).







