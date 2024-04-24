YandexART крупно обновился: нейросеть стала понятливее, а результаты — реалистичнее



Компания «Яндекс» обновила свою генеративную нейросеть Yandex ART. Теперь с ней стало гораздо проще работать.



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Компания «Яндекс» обновила свою генеративную нейросеть Yandex ART. Теперь с ней стало гораздо проще работать.Ранее мы писали о запуске Yandex ART, а сейчас компания поработала над «дружелюбием» ИИ и результатами её работы. Диффузионная нейросеть Yandex AI Rendering Technology умеет создавать изображения и короткие ролики по текстовым запросам пользователя. Теперь свет увидела версия 1.3.





Фото: Яндекс





Фото: Яндекс





«Технология латентной диффузии потребляет меньше вычислительных ресурсов и позволяет создавать более реалистичную графику. Она формирует промежуточное представление картинки в виде латентного кода — компактного описания, содержащего основную информацию об изображении в сжатой форме. Затем нейросеть за один шаг разворачивает код в полноценное изображение высокого разрешения. Такой подход более эффективен, чем многоэтапное уточнение картинки в каскадной диффузии», — «Яндекс».

По словам «Яндекса», нейросеть перешла на новую генеративную технологию под названием латентная диффузия. Массив данных для её обучения был увеличен в 2,5 раза. Благодаря этим изменениям ИИ создает еще более реалистичные и детализированные изображения, а также лучше понимает естесственный язык запросов пользователей. Попробовать YandexART 1.3 уже можно в «Шедевруме».