YandexART крупно обновился: нейросеть стала понятливее, а результаты — реалистичнее

Олег

Яндекс


Компания «Яндекс» обновила свою генеративную нейросеть Yandex ART. Теперь с ней стало гораздо проще работать.

Ранее мы писали о запуске Yandex ART, а сейчас компания поработала над «дружелюбием» ИИ и результатами её работы. Диффузионная нейросеть Yandex AI Rendering Technology умеет создавать изображения и короткие ролики по текстовым запросам пользователя. Теперь свет увидела версия 1.3.

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Фото: Яндекс
Фото: Яндекс

Фото: Яндекс
Фото: Яндекс

«Технология латентной диффузии потребляет меньше вычислительных ресурсов и позволяет создавать более реалистичную графику. Она формирует промежуточное представление картинки в виде латентного кода — компактного описания, содержащего основную информацию об изображении в сжатой форме. Затем нейросеть за один шаг разворачивает код в полноценное изображение высокого разрешения. Такой подход более эффективен, чем многоэтапное уточнение картинки в каскадной диффузии», — «Яндекс». 
По словам «Яндекса», нейросеть перешла на новую генеративную технологию под названием латентная диффузия. Массив данных для её обучения был увеличен в 2,5 раза. Благодаря этим изменениям ИИ создает еще более реалистичные и детализированные изображения, а также лучше понимает естесственный язык запросов пользователей. Попробовать YandexART 1.3 уже можно в «Шедевруме». 

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Источник:
Яндекс
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